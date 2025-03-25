Kader arkadaşları Mourinho ve Morais bu kez karşı karşıya - Son Dakika
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Kader arkadaşları Mourinho ve Morais bu kez karşı karşıya

Kader arkadaşları Mourinho ve Morais bu kez karşı karşıya

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Bodrum FK çalıştırıcısı Jose Morais, Süper Lig'de milli aranın ardından cuma günü karşı karşıya gelecek. Uzun yıllar birlikte çalışan ve Avrupa'nın dev kulüplerinde büyük başarılara imza atan iki Portekizli teknik adam, ilk kez birbirlerine karşı kazanma mücadelesi verecek.

25.03.2025 11:08
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Uzun yıllar birlikte çalışan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Bodrum FK çalıştırıcısı Jose Morais, ilk kez rakip olacak.

Süper Lig'de milli aranın ardından cuma günü evinde şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Bodrum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Jose Morais, yıllarca beraber çalıştığı dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya bu kez rakip olacak.

Avrupa'nın dev kulüplerinde adeta kader birliği yapan ve büyük başarılara imza atan iki Portekizli ilk defa birbirlerine karşı kazanma mücadelesi verecek.

PORTO'DA GÖREV ALDILAR

Teknik direktörlük kariyerine Benfica'da genç takımı çalıştırarak başlayan Jose Morais, ilk olarak Porto'da Mourinho ile birlikte görev yaptı.

Porto'nun başına 23 Ocak 2002'de geçen Mourinho'nun ekibinde Morais asistan olarak çalıştı. Porto, o sezon önce Portekiz'de lig şampiyonluğunu, ardından UEFA Kupası'nı kazandı. O sezon sonu Porto'dan ayrılan Morais, bu kez 2009 yılında Mourinho'nun yardımcısı olarak İtalyan temsilcisi Inter'e geldi.

İki teknik adam 2009-2010 sezonunda Inter'le çok büyük başarı elde etti. Inter, o sene Serie A ve İtalya Kupası'nı havaya kaldırırken, Şampiyonlar Ligi'nde de zafere ulaşıp 38 yıl sonra Mourinho liderliğinde Avrupa kupası kazandı.

Kader arkadaşları Mourinho ve Morais bu kez karşı karşıya

BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTILAR

Inter'le tarihi başarılara imza atan ikili ertesi sezon dünya devi Real Madrid'e imza attı. Real Madrid'de 1 kez La Liga şampiyonluğunu kazanan Mourinho ve Morais'in rotası 2013-2014 sezonunda İngiltere oldu. Chelsea'de ikinci dönemini geçiren Mourinho, o sezon Morais'le birlikte Şampiyonlar Ligi yarı finali gördü. Morais o sezonun ardından Jose Mourinho ile yollarını ayırıp teknik direktörlük yapmaya başladı.

Kader arkadaşları Mourinho ve Morais bu kez karşı karşıya

BODRUMSPOR'DA YENİLMEDİ

Suudi Arabistan'da Eş Şebab takımını çalıştıran 59 yaşındaki Morais, 2016 yılında ise ülkemize gelerek Antalyaspor'un başına geçti. 9 yıl sonra Türkiye'ye dönen Morais, 22'nci hafta sonunda Volkan Demirel'in yerine Bodrum FK'nın başına geçti. Yeşil-beyazlılarla müthiş bir çıkış yakalayan deneyimli teknik adam, 6 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası'nda yenilgi yüzü görmedi. Morais yönetiminde gol dahi yemeyen Bodrum FK, toplamda 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Küme düşme hattından çıkıp, kupada da çeyrek finale yükselen Ege temsilcisi bambaşka bir seviyeye geldi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Portekiz, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kader arkadaşları Mourinho ve Morais bu kez karşı karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kenan KODALAK:
    FENER BODRUM'A TATİLE GİDİYOR. NE BODRUM UN PUAN ALMAYA BE DE FENERİN OYNAMAYA NİYETİ YOK ZATEN. FENER İÇİN 3 PUANLI YENİ BİR BAY HAFTASI 8 5 Yanıtla
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