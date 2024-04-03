Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31 haftasında Kadıköy'de Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.
Seyircisi önünde maça etkili başlayan sarı-lacivertliler yıldız savunmacısı Djiku'nun kaydettiği golle maçta 1-0 öne geçti.
25. dakikada sahneye çıkan Mario Balotelli, kaleci İrfan Can'ın büyük hatasını afettmedi ve skoru 1-1'e getirdi.
Kıran kırana geçen maçın ilk yarısının geri kalan anlarında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.
İkinci yarıya da baskılı başlayan Fenerbahçe, mücadelenin 51. dakikasında Dzeko'nun kaydettiği şık golle 2-1 öne geçti.
Mücadelenin 70. dakikasında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic çok uzaklardan boş kaleye inanılmaz bir gol atarak skoru 3-1'e getirdi.
81. dakikada sağ kanattan topu alan Yusuf Sarı son çizgiye inip yerden sert bir orta yaptı. Arka direğe açılan topu Yusuf Barasi iyi takip etti ve farkı bire indiren golü attı.
85. dakikada Sebastian Szymanski'nin kazanılan serbest vuruşta arka direğe gönderdiği topa iyi yükselen Serdar Dursun, dar açıdan topu ağlara gönderdi. Skor 4-2 oldu. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler maçtan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Son Dakika › Spor › Kadıköy'de 6 gollü çılgın maç! Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 yendi - Son Dakika
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, futbolun bütün paydaşlarının dil ve üsluplarını değiştirmediği sürece kalplerin ve gönlün değişemeyeceğini belirtti. Avcı, ayrıca Trabzonspor'un lig üçüncülüğü hedefine sağlıklı bir şekilde mücadele ettiklerini ve bugün kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın sonunda Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında kavga çıktı. Olaylar nedeniyle öfkelenen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
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