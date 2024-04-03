Kadıköy'de 6 gollü çılgın maç! Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 yendi

Spor

YSK yapılan itirazı kabul etti! Van\'da mazbata DEM Parti\'nin adayına verilecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31 haftasında Kadıköy'de Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.

DJIKU PERDEYİ AÇTI

Seyircisi önünde maça etkili başlayan sarı-lacivertliler yıldız savunmacısı Djiku'nun kaydettiği golle maçta 1-0 öne geçti.

BALOTELLİ HATAYI AFFETMEDİ

25. dakikada sahneye çıkan Mario Balotelli, kaleci İrfan Can'ın büyük hatasını afettmedi ve skoru 1-1'e getirdi.

İLK YARI BAŞKA GOL OLMADI

Kıran kırana geçen maçın ilk yarısının geri kalan anlarında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

DZEKO SAHNEDE

İkinci yarıya da baskılı başlayan Fenerbahçe, mücadelenin 51. dakikasında Dzeko'nun kaydettiği şık golle 2-1 öne geçti.

TADIC ORTA SAHADAN ATTI

Mücadelenin 70. dakikasında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic çok uzaklardan boş kaleye inanılmaz bir gol atarak skoru 3-1'e getirdi.

YUSUF ATTI FARK 1'E İNDİ

81. dakikada sağ kanattan topu alan Yusuf Sarı son çizgiye inip yerden sert bir orta yaptı. Arka direğe açılan topu Yusuf Barasi iyi takip etti ve farkı bire indiren golü attı.

SERDAR DURSUN GİRDİ ATTI

85. dakikada Sebastian Szymanski'nin kazanılan serbest vuruşta arka direğe gönderdiği topa iyi yükselen Serdar Dursun, dar açıdan topu ağlara gönderdi. Skor 4-2 oldu. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler maçtan 3 puanla ayrılan taraf oldu.