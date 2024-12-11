Kadıköy'de bu tezahüratı duyan Ali Koç, maç bitmeden stadı terk etti - Son Dakika
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Kadıköy'de bu tezahüratı duyan Ali Koç, maç bitmeden stadı terk etti

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao'yu konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar, İspanyol ekibinin ikinci golünün ardından "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, ikinci yarıda ise Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu. Koç da maç bitmeden stattan ayrıldı.

11.12.2024 19:29  Güncelleme: 19:38
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu ağırladı. Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarıda başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

KADIKÖY'DE "ALİ KOÇ İSTİFA" SESLERİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Bilbao karşısında devrenin sonunda yenilen ikinci golün ardından Ali Koç'u istifaya davet etti. Kadıköy'deki taraftarlar, bir süre "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı. Öte yandan Fenerbahçeliler, ilk yarının bitiş düdüğü sonrasında soyunma odasına2-0 geride giren takıma da tepki gösterdi.

İKİNCİ YARIDA DA AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATLARI YÜKSELDİ

Fenerbahçeli tribünler, karşılaşmanın ikinci yarısında da, "Ali Koç istifa" "Yönetim istifa" ve, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin?" tezahüratları yaptı. Taraftarlar ayrıca asbaşkan Acun Ilıcalı aleyhine de tezahüratta bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın 71. dakikasında ise, "Aziz Yıldırım" tezahüratında bulundu.

MAÇ BİTMEDEN STATTAN AYRILDI

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, skorun ve gelen tepkilerin ardından, maç bitmeden, 88. dakikada protokol tribününden ayrıldı. Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son düdüğünden sonra da, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Kadıköy\'de bu tezahüratı duyan Ali Koç, maç bitmeden stadı terk etti

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Son Dakika Spor Kadıköy'de bu tezahüratı duyan Ali Koç, maç bitmeden stadı terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • ferhat eser:
    ne alaka be kardeşim ali koç niye istifa etsin??? 14 79 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KABUL ETMEYIZ GIDEMEZSIN, BIRAKAMA,SIN, KOCANIZ DAHA 5.CI YILDIZI TAKACAK. 68 21 Yanıtla
  • Alpi:
    Bu iki kuştan da bir b….! Olmaz .diğer kuş da ligde 50 puan rahat fark yer dağıldılar ASLAN çakınca :)))))) 43 15 Yanıtla
  • Ali Sami Yen:
    Aman yapmayın etmeyin, Ali başkan candır. 47 9 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    aman Ali kocu bir yere salmayiz 43 8 Yanıtla
  • Yaman Ayun:
    Dünyanın hiç bir ülkesinde henüz maç oynanırken takımını bu şekilde demorilize eden başka taraftar yoktur ! 40 10 Yanıtla
  • Nicola:
    Acun ve koç derin devlettir 29 13 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Morinyo hoooo hoooo.. 33 2 Yanıtla
  • Erdal Aldemir:
    birak artik baskan ya olmuyor anlasana 23 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AYRICA HASO YU NASIL GONDERDIYSEK, ALI YIDE 2. DEVREDEKI MACTAN SONRA BIZ GÖNDERECEĞİZ 14 2 Yanıtla
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