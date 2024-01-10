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Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u 6-0 yendi - Son Dakika
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Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u 6-0 yendi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Dzeko hattrick yaparken, Mert Müldür ve Szymanski de gol kaydetti. İkinci yarıda ise Dzeko ve Szymanski oyundan çıkarken, Umut Nayir ve Batshuayi oyuna dahil oldu. Yeni transfer Leonardo Bonucci ise tribünde maçı izledi.

Kadıköy\'de Dzeko\'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor\'u 6-0 yendi
10.01.2024 - 21:23,  Güncelleme: 21:50
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Fenerbahçe, sahasında Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk etti.

DZEKO'DAN YARIM SAATTE HATTRICK

Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Dzeko 11, 32 ve 40. dakilarda attığı gollerle hattrick yaptı.

MERT MÜLDÜR 4 YAPTI

42'de ön alan baskısıyla topu kazanan Szymanski savunma arkasına sarkan Mert Müldür'e topu aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mert düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 4-0 oldu.

SZYMANSKI SAHNEDE

Mert'in golünün hemen ardından 44. dakikada ön alanda topu kazanan Szymanski şık bir çalımla önünü boşalttı ve King ile tek pas yapıp ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 5-0 oldu. Takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

İKİNCİ YARI DZEKO VE SZYMANSKI ÇIKTI

Mücadelenin ilk yarısında skoru alan sarı-lacivertlilerde ikinci yarıda 2 değişiklik oldu. Çıkan oyuncular Dzeko ve Szymanski giren oyuncular Umut Nayir ve Batshuayi.

BONUCCİ TRİBÜNDEYDİ

Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni taransferi yıldız futbolcu Leonardo Bonucci mücadeleyi yerinden izledi.

BATSHUAYI BOŞ GEÇMEDİ

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Trendyol Süper Lig, Mert Müldür, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u 6-0 yendi - Son Dakika
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