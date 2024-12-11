Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin 90 dakika boyunca elde ettiği çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.
Maç boyunca İspanyol ekibinin kalesinde şans yaratmakta zorlanan Fenerbahçe, 4 şut attığı mücadeleyi sadece 1 isabetli şutla tamamladı. Sarı-lacivertlilerin tek isabetli şutu, 68. dakikada Boşnak golcü Edin Dzeko'dan geldi.
Fenerbahçe ayrıca, Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde en az toplam (4) ve isabetli şut (1) çektiği resmi maçı Athletic Bilbao karşısında oynadı.
Kadıköy'den 2-0'lık galibiyetle ayrılanAthletic Bilbao ise Fenerbahçe kalesine 9 şut çekti ve bunların 5'inde isabet buldu. Bu isabetli şutların 2'sin Inaki Willams'ın imzayı vardı ve golle sonuçlandı.
Son Dakika › Spor › Kadıköy'de Fenerbahçelileri kahreden istatistik - Son Dakika
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