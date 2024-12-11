Kadıköy'de Fenerbahçelileri kahreden istatistik - Son Dakika
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Kadıköy'de Fenerbahçelileri kahreden istatistik

Kadıköy\'de Fenerbahçelileri kahreden istatistik

UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe, maçta tek isabetli şut çekti. Bu şut da 68. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

11.12.2024 22:11
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin 90 dakika boyunca elde ettiği çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

TEK İSABETLİ ŞUT DZEKO'DAN

Maç boyunca İspanyol ekibinin kalesinde şans yaratmakta zorlanan Fenerbahçe, 4 şut attığı mücadeleyi sadece 1 isabetli şutla tamamladı. Sarı-lacivertlilerin tek isabetli şutu, 68. dakikada Boşnak golcü Edin Dzeko'dan geldi.

MOURINHO İLE BİR İLK

Fenerbahçe ayrıca, Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde en az toplam (4) ve isabetli şut (1) çektiği resmi maçı Athletic Bilbao karşısında oynadı.

BILBAO'DAN 5 İSABETTE 2 GOL

Kadıköy'den 2-0'lık galibiyetle ayrılanAthletic Bilbao ise Fenerbahçe kalesine 9 şut çekti ve bunların 5'inde isabet buldu. Bu isabetli şutların 2'sin Inaki Willams'ın imzayı vardı ve golle sonuçlandı.

Athletic Bilbao, Fenerbahçe, Edin Dzeko, Kadıköy, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadıköy'de Fenerbahçelileri kahreden istatistik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Kenan KODALAK:
    İSTATİSTİKLERİ İNCELEMEYE GEREK YOK SAHADA FUTBOL MU VAR MHK NİN İTELEMESİ İLE GALATASARAY LA YARIŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR. TÜRK FUTBOLU DÜZLÜĞE ÇİKSİN İSTENİYORSA ACİLEN YABANCI HAKEM ŞART SÜPER LİG ŞİKECİ HAKEMLERİN YUVASINA DÖNÜŞEN MHK NİN OYUNLARI OLMUŞ BU HAKEMLERLE BU LİG İZLENMEZ AVRUPA KUPASI MALLARI İZLEYİNCE SÜPERLİG NE KADAR KÖTÜ YÖNETİLİYOR DAHA NET GÖRÜNÜYOR 84 4 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    penaltı jokeri olmayınca olmayınca nakavt olan kuşlar yapı var yapı neredesin acurrr ;)) 60 3 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bu işin istatistiği'mi kaldı Allah aşkına gelen vuruyor giden vuruyor neyin hesabını yapıyorsunuz 46 1 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Hacıosmanoğlu’nun sözü geçmiyormuymuş UEFA’da 40 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    BABANIZ GALATASARAY 34 5 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Gitme sana muhtaçlar 35 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    SONRA DEDİMKİ İYİKİ BEŞİKTAŞLIYIM NE MUTLU BEŞİKTAŞLIYIM DİYENE 3 33 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Ciyak ciyaklar 20 3 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    arkadaş Gayet doğru söylüyorsun Türk hakemlerinin ve medyasının Galatasaray ve Feneri şişirmesi İle pohpohlamasıyla Türk futbolunun düştüğü durum Ben buradan Türk halkına sesleniyorum herkes memleketin takımına sahip çıksın 4 5 Yanıtla
  • Mehmet Ali Aslan:
    Yapı yapı 2 0 Yanıtla
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