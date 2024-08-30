Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Fenerbahçe, Alanyaspor\'u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maç öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel koreografi yapıldı. Merih Demiral ve Vincenzo Montella da maçı izleyenler arasındaydı. Tadic ve Dzeko'nun golleriyle Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü. Edin Dzeko, Süper Lig kariyerinin en uzun gol serisini yaşıyor. Fenerbahçe, 31 maçlık yenilmezlik serisini egale etti.

30.08.2024 22:52
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, taraftarının önünde rakibini 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

30 AĞUSTOS UNUTULMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramımıza özel 3 tribünü birden kaplayan bir koreografi yaptı. Koreografide dev Türk bayrakları, Mustafa Kemal Atatürk'ün gözleri ve "Büyük zaferler yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir" sözü yer aldı. Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular maç öncesi üzerinde "Bir milletin kurtuluş ve varoluş zaferinin 102. yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pankart taşıdı.

Kadıköy'de Balkan fırtınası! Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yendi

MERİH DEMİRAL VE MONTELLA KADIKÖY'DEYDİ

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Alanyaspor'da gösterdiği performansla Avrupa'ya açılan Merih Demiral, 2 eski takımının maçını izlemek için Kadıköy'deydi. Merih, oğluyla birlikte karşılaşmayı locadan izledi. Futbol kariyerini Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında sürdüren milli futbolcunun yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçı takip edenler arasındaydı.

Kadıköy'de Balkan fırtınası! Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yendi

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Mücadelenin 30. dakikasında Fred, topu sol kanattan ceza sahasına gönderdi. Top savunmadan geri geldi. Fenerbahçeli futbolcular, Alanyasporlu futbolcunun topa elle dokunduğu itirazında bulunsa da hakem Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi.

TADIC-DZEKO İŞBİRLİĞİ GOLÜ GETİRDİ

43. dakikada Tadic'in savunma arkasına pasında topla buluşan Dzeko, ceza sahasında Tadic'i tekrar topla buluşturdu. Topu sağına çeken tecrübeli futbolcu düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Tadic'n sarı-lacivertlilerdeki ilk golü olurken, karşılaşmanın ilk yarısının da skorunu belirledi.

Kadıköy'de Balkan fırtınası! Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yendi

TADIC TEKRAR SAHNEDE

65. dakikada Livakovic'in kullandığı degajda top savunmadan sekip Tadic'in önüne düştü. Yıldız futbolcu aşırtma bir vuruşla kaleciyi mağlup etmesini bildi. Böylelikle kendisinin ve takımının 2. golünü kaydeden tecrübeli futbolcu, takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

Kadıköy'de Balkan fırtınası! Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yendi

DZEKO FİŞİ ÇEKTİ

Bu golden yalnızca 2 dakikada sonra da Dzeko sahneye çıktı. 67. dakikada Fred topu orta sahadan sürerek getirdi. Getirdiği topu sağa İrfan'a bıraktı. İrfan'ın ceza sahasına verdiği pasta Dzeko harika bir şutla golü buldu ve skor 3-0'a geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertler sahadan 3-0 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

Kadıköy'de Balkan fırtınası! Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yendi

BOŞNAK GOLCÜ EN UZUN SERİSİNİ YAŞIYOR

Golleriyle takımını sırtlamaya devam eden Boşnak golcü, 8. maçında 8. golünü atmayı başardı. Fenerbahçe formasıyla oynadığı son beş lig maçında da ağları havalandıran Edin Dzeko, Süper Lig kariyerinin en uzun serisini yaşıyor.

Kadıköy'de Balkan fırtınası! Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yendi

KANARYA KENDİ REKORUNU EGALE ETTİ

Trendyol Süper Lig'de 30 maçla devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte seriyi 31 maça çıkararak 1964-1965 yılları arasında kırdığı kulüp tarihinin rekorunu egale etti.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser: ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ KASMAYIN FAZLA 5 18 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Bu haftada Alanya Spor kalecisini linç edersiniz artık fesadik kaplumbağalar. Var bu sitede 3-5 gereksiz. 18 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Kadıköyde kara gece! 4 14 Yanıtla
  • Eyüp Doğan: Gol yağmurumu ???????? 12 5 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir: hey maşallah. Avrupa'da olmayan kanarya, memlekette şahan 5 9 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Fesadiler tarikatı toplanır birazdan. :) 10 2 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Başlığa bak . Olayları büyütme şeyi gibi. Sanarsın avrupada kazandılar 4 6 Yanıtla
  • Mustafa bulut: fenerbahçe ne zaman lige ?ampiyon havasiyla ba?lassa sonuç hep hüsran hep hayal kìrigligi Bu senede ayni senaryo öyle görünüyor 3 2 Yanıtla
  • Çelikk: Galibiyet serisiymiş Ne yaptı 2de 2 Abartmayın 0 0 Yanıtla
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