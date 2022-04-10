Kadıköy'de herkesin gözden kaçırdığı detay! Golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu - Son Dakika
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Kadıköy'de herkesin gözden kaçırdığı detay! Golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu

10.04.2022 21:33
Kadıköy'de herkesin gözden kaçırdığı detay! Golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın 26. dakikada Miha Zajc'ın golü sonrası gözyaşlarına güçlükle hakim olduğu anlar taraftarın büyük ilgisini çekti. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, deneyimli hocanın gelecek sene de takımın başında kalması gerektiğini belirtti.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler, Miha Zajc'ın golüyle öne geçerken teknik direktör İsmail Kartal'ın objektiflere takılan görüntüsü sosyal medyada gündeme oturdu.

AĞLAMAMAK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU

26. dakikada Zajc'ın attığı golden sonra Fenerbahçe Ülker Stadı'nda en çok sevinenlerden biri de teknik direktör İsmail Kartal'dı. Deneyimli hocanın gözyaşlarına güçlükle hakim olduğu anlar objektiflere yansırken, taraftarlar bu görüntüye büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertliler sosyal medyada yaptıkları yorumlarda deneyimli hocanın gelecek sezonda takımın başında kalması gerektiğini belirtti.

Kadıköy'de herkesin gözden kaçırdığı detay! Golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu
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