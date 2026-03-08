Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi - Son Dakika
Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi

Kadıköy\'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor\'u 90+5\'te devirdi
08.03.2026 22:05
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor'u 90+5'te Sidiki Cherif'in golüyle 3-2 yendi. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, Galatasaray ile olan 4 puanlık farkı korudu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.

KADIKÖY'DE AÇILIŞ SAMSUNSPOR'DAN

11. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Holse son çizgiye inip kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada savunmanın arasında yükselen Mouandilmadji kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.

GUENDOUZI'DEN CEVAP GECİKMEDİ

15. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Musaba, ceza sahası çizgisine gelip penaltı noktasına hareketlenen Guendouzi'ye yerden pasını yolladı. Fransız futbolcunun bekletmeden vuruşunda top kaleci Okan Kocuk'un sağından ağlara gitti.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇME ŞANSINI DEĞERLENDİREMEDİ

21. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza yayı önü sağ çaprazında topla buluşan Guendouzi'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

SAMSUNSPOR YENİDEN ÖNE GEÇTİ

23. dakikada Samsunspor bir kez daha öne geçti. Fenerbahçe savunmasının anlaşmazlığı sonucunda topu kalan Tomasson'un soldan ortasında kale sahası önünde topu alan Mouandilmadji düzeltip yerden vurdu, top köşeden ağlarla buluştu.

SON ANDA OKAN KOCUK!

45+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Archie Brown'ın sert şutunda kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

CHERIF NET FIRSATTA KALECİYİ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, 68. dakikada gole çok yaklaştı. Kante'nin savunma arkasına pasında Cherif kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleciye nişanladı.

BU KEZ DE KEREM KAÇIRDI

Sarı-lacivertliler, 72. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Kante'nin savunma arkasına pasında Kerem, yerden köşeye şut çıkardı ancak top az farkla auta çıktı.

NENE İLE SKORA EŞİTLİK GELDİ

89. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Asensio'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Nene, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase vuruşla topu filelerle buluşturdu.

FENERBAHÇE 90+5'TE ÖNE GEÇTİ

90+5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kullanılan korner atışında Levent Mercan ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın ıskaladığı meşin yuvarlak arka direğe hareketlenen Cherif'in önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ağlara yolladı.

KADIKÖY'DE HAYATİ 3 PUAN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte 57 puana çıkan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Samsunspor, bu sonuçla 32 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Samsunspor, kendi sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

