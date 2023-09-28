Fenerbahçe, RAMS Başakşehir\'e 20 dakikada kabusu yaşattı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip İlk 20 dakikada 3-0 öne geçti.
Henüz 5. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Djiku önünde kalan topa düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.
10. dakikada İrfan Can'ın arka direğe açtığı ortada Tadic topu indirdi ve Leo Duarte topu kendi kalesine yolladı.
20. dakikada sahneye çıkan Szymanski, Cemali'nin hatasında ceza sahası yayında topla buluştu. Yıldız futbolcu, uzak köşeye yaptığı plaseyle topu ağlara yolladı ve maçta durum 3-0 oldu.
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