Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'e 20 dakikada kabusu yaşattı - Son Dakika

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'e 20 dakikada kabusu yaşattı

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir\'e 20 dakikada kabusu yaşattı
Son Güncelleme: 28.09.2023 20:32

Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, 3. hafta erteleme maçında sahasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştığı maçın ilk 20 dakikasında 3-0 öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip İlk 20 dakikada 3-0 öne geçti.

PERDEYİ DJIKU AÇTI

Henüz 5. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Djiku önünde kalan topa düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

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DUARTE KENDİ KALESİNE ATTI

10. dakikada İrfan Can'ın arka direğe açtığı ortada Tadic topu indirdi ve Leo Duarte topu kendi kalesine yolladı.

Kadıköy'de neler oluyor! RAMS Başakşehir, 20 dakikada neye uğradığını şaşırdı

SZYMANSKI'DEN ŞAHANE GOL

20. dakikada sahneye çıkan Szymanski, Cemali'nin hatasında ceza sahası yayında topla buluştu. Yıldız futbolcu, uzak köşeye yaptığı plaseyle topu ağlara yolladı ve maçta durum 3-0 oldu.

Kadıköy'de neler oluyor! RAMS Başakşehir, 20 dakikada neye uğradığını şaşırdı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'e 20 dakikada kabusu yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'e 20 dakikada kabusu yaşattı - Son Dakika
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