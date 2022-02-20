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Kadıköy'de Serdar Dursun şov! Fenerbahçe, Hatay engelini rahat geçti - Son Dakika

Kadıköy'de Serdar Dursun şov! Fenerbahçe, Hatay engelini rahat geçti

20.02.2022 20:50
Kadıköy'de Serdar Dursun şov! Fenerbahçe, Hatay engelini rahat geçti

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler deneyimli forveti Serdar Dursun'un penaltıdan attığı 2 golle galibiyete uzanırken üst üste 2. maçını kazandı. Bu sonuçla puanını 43'e çıkaran Fenerbahçe, ligde 5. sıraya yükseldi.

Fenerbahçe ile Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın büyük bölümünde üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazandı.

Kadıköy'de Serdar Dursun şov! Fenerbahçe, Hatay engelini rahat geçti

SERDAR DURSUN DUBLE YAPTI

Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp gibi iki genç yıldızıyla maça başlayan sarı-lacivertlilerde özellikle Arda Güler, oyundan alındığı 73. dakikaya kadar performansıyla büyük alkış aldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri ise 67. ve 81. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Bu sonuçla puanını 43'e yükselten Fenerbahçe ligde 5. sıraya yerleşti.

Kadıköy'de Serdar Dursun şov! Fenerbahçe, Hatay engelini rahat geçti
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Fenerbahçe, Süper Lig, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadıköy'de Serdar Dursun şov! Fenerbahçe, Hatay engelini rahat geçti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kadıköy'de Serdar Dursun şov! Fenerbahçe, Hatay engelini rahat geçti - Son Dakika
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