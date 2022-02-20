Kadıköy'de Serdar Dursun şov! Fenerbahçe, Hatay engelini rahat geçti

Fenerbahçe ile Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın büyük bölümünde üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazandı.

SERDAR DURSUN DUBLE YAPTI

Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp gibi iki genç yıldızıyla maça başlayan sarı-lacivertlilerde özellikle Arda Güler, oyundan alındığı 73. dakikaya kadar performansıyla büyük alkış aldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri ise 67. ve 81. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Bu sonuçla puanını 43'e yükselten Fenerbahçe ligde 5. sıraya yerleşti.