Kadıköy'de tarihi anlar! Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına 15 yaşındaki kaleciyle çıktı - Son Dakika
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Kadıköy'de tarihi anlar! Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına 15 yaşındaki kaleciyle çıktı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmanın oynandığı Kadıköy, ilk düdükle birlikte tarihi bir ana şahitlik etti. Adana temsilcisi, sarı-lacivertliler karşısına 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer ile çıktı. Böylelikle genç file bekçisi, Süper Lig'de ilk maçına çıkmış oldu.

10.08.2024 21:50  Güncelleme: 22:57
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Fenerbahçe, sezonu seyircisinin önünde Adana Demirspor'u konuk ederek açtı. Karşılaşmada Adana temsilcisinin sürpriz bir ilk 11 tercih etmesiyle Kadıköy, tarihi anlara şahitlik etti.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 15 YAŞINDA KALECİ

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Adana Demirspor'un ilk 11'in sürpriz vardı. Adana temsilcisi, açıkladığı kadroda kalede genç file bekçisi Deniz Eren Dönmezer'e yer verdi. Deniz Eren'in 15 yaşında olması futbolseverler tarafından dikkat çekti. Genç file bekçisi, Süper Lig'de ilk maçına çıktı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko.

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi.

Kadıköy'de tarihi anlar! Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer ile çıktı
Kadıköy\'de tarihi anlar! Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına 15 yaşındaki kaleciyle çıktı

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Son Dakika Spor Kadıköy'de tarihi anlar! Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına 15 yaşındaki kaleciyle çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • soner: Bir gs li olarak mourinho hocayı tebrik ediyorum Hiçbir Türk antrenörün genç bir oyuncuya tecrübesizdir diye forma vermeye cesaret edemediği süper ligde bir ilk.boşuna mourinho olmamış. Bir zamanlar Fatih hocada 2. Ligden hakan Ünsal ı alıp milli takımda oynatmıştı. Büyüklük burada bence Hakkı olana hakkını vermek 15 134 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Desene Murat sancak ilk maçtan işi sıkı tutuyor fenev icin 49 23 Yanıtla
  • ferhat eser: kimler kimlerle beraber yine hey maşallah 34 18 Yanıtla
  • Çelikk: Tamam bu Fenerbahçe oynarsa kova olur 17 12 Yanıtla
  • Özgür Çelik: kaleyi boş biraksalarda bisey olmaz 11 16 Yanıtla
  • Eliah Jeret: hayırlı işler fırıldak Ali 16 9 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Haydi bastııııır Adana Demirspor Mavi Şimşekler sağ kanattan atağa geçti 3 7 Yanıtla
  • Malata Almanya: Ayrıca ispanyada adamlar 16 yaşındaki çocugu oynatıyor Türkiye’de niye oynatmıyoruz diyoruz Türkiye’de oynatıyoruz transfer yasağı gelince oynatıyoruz sonra çıkıp yok fenerbahçe maçında oynattılar yok işin başında başlattılar ya kardeşim bırakın artık şu boş işleri 4 0 Yanıtla
  • Serdar Erişen: Tebrık ederim çok ıyı bır Mac çıkardı yolu açık olsun 2 0 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka: yazık oldu ilk fenerbahçe attı sahada unutmaz o golü ama tebrik ederim çok iyi oynadı 2 0 Yanıtla
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