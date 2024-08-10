Kadıköy\'de tarihi anlar! Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına 15 yaşındaki kaleciyle çıktı

soner:

Bir gs li olarak mourinho hocayı tebrik ediyorum Hiçbir Türk antrenörün genç bir oyuncuya tecrübesizdir diye forma vermeye cesaret edemediği süper ligde bir ilk.boşuna mourinho olmamış. Bir zamanlar Fatih hocada 2. Ligden hakan Ünsal ı alıp milli takımda oynatmıştı. Büyüklük burada bence Hakkı olana hakkını vermek