Kadıköy\'e geliyorlar: Kerem ile Orkun\'un yanına bir Türk daha alacaklar

Spor

"Kendini takdim etsene oğlum, soyadın ne?"

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta sarı-lacivertlilerin milli yıldızını 4 kulübün izleyeceği ve bunlardan birinin de Benfica olacağı öne sürüldü.

İSMAİL YÜKSEK'İ İZLEYECEKLER

Atletico Madrid, Marsilya, Rennes ve Benfica'nın gözlemcileri Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İsmail Yüksek'i takip edecek.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'nın adı daha önce de İsmail Yüksek ile anılmıştı. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde İsmail Yüksek'i göndermeyi düşünmediği ifade edildi.