Kadın futbolcunun dudağına yapışan eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı\'na para cezası verildi

Spor

İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF)eski başkanı Luis Manuel Rubiales Bejar'a, istifa etmesine neden olan Ağustos 2023'te Kadınlar Futbol Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'nın kupa töreninde, kadın futbolcu Jennifer Hermoso Fuentes'i rızası olmadan dudağından öpmesiyle ilgili davada para cezası verildi.

GÜNLÜK 20 EURODAN 18 AYLIK PARA CEZASI

Madrid'deki Ulusal Mahkeme, Hermoso'nun suç duyurusu sonrasında 3-12 Şubat tarihlerinde görülen davayı karara bağladı. Savcılığın "cinsel taciz" ve "baskı" suçlarından toplamda 2 yıl 6 ay hapis cezası istediği eski RFEF Başkanı Rubiales için mahkeme, sadece cinsel tacizden günlük 20 eurodan toplamda 18 aylık para cezası verirken, baskı kurduğu suçlamalarından beraat kararı verdi.

HERMOSO'YA 200 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

İspanya ve dünya kamuoyunda çok yakından takip edilen ve medyatikleştirilen dava sonunda yaklaşık 10 bin 800 avroluk para cezası alan Rubiales'e ayrıca kadın futbolcu Hermoso'ya bir yıl boyunca 200 metreden az yaklaşma ve iletişim kurma yasağı getirildi.

BASKI SUÇLAMALARINDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme, rıza dışı öpme olayını küçümseyerek konuyu kapatmak için futbolcu üzerinde baskı kurmaya çalışmakla suçlanan Rubiales ve diğer sanıklardan eski Erkek Milli Futbol Takımı Spor Direktörü Albert Luque Martos, eski Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Vilda Rodriguez ve Eski Futbol Federasyonu Marketing Sorumlusu Ruben Rivera Teijido'nun ise beraatını açıkladı.

Dava boyunca, aralarında mevcut durumda RFEF bünyesinde çalışan Erkek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Kadın Milli Futbol Takımı Direktörü Ana Alvarez ve Basın Sorumlusu Patricia Perez'in de olduğu 27 kişi şahit olarak dinlenmişti.

"KENDİMİ TACİZE UĞRAMIŞ HİSSETTİM"

Kadın futbolcu Hermoso, mahkemenin ilk gününde verdiği ifadesinde, kupa töreni sırasında eski RFEF Başkanı Rubiales'in kendisini kürsüde dudağından öpmesiyle ilgili "Müdürüm beni öpüyordu. Kendimi saygısızlığa uğramış hissettim. Bunun hiçbir çalışma ortamında olmaması gerekir. Kendimi tacize uğramış hissettim." demişti.

"Rubiales'in öpmesi için kendisinden izin istemediğini, buna hemen tepki veremediğini ve o anda dünya şampiyonu olmanın verdiği kutlama ve sevinç hissinden başka bir şey düşünmediğini" anlatan Hermoso, bu olay sonrasında gerek dönüş uçağında gerekse kutlama yapmak için gittikleri İbiza'da, Rubiales ile ortak video yayımlama ya da yazılı açıklama yapma konusunda federasyon yetkilileri tarafından baskı gördüğünü savunmuştu.

TEPKİLERDEN SONRA İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Hermoso'nun, İspanya Kadın Futbolcular Derneği ile birlikte açtığı bu dava, "iş yerlerinde kadın-erkek ilişkileri ve maçoluk" kapsamında İspanya'da ciddi sosyal tartışmalara neden olmuştu.

RFEF'in 2018-2023 yıllarında başkanı olan Rubiales, kadın futbolcu Hermoso'yu öpme olayından sonra gelen tepkilerin ardından Eylül 2023'te görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

KOMİSYON ALMAKLA DA SUÇLANIYOR

Rubiales, hakkındaki başka bir soruşturmada ise başkan olduğu dönemde RFEF ile bağlantılı bazı sözleşmelerde bir inşaat firmasından 3.8 milyon euro temin etmek ve diğer işlerden de toplamda 530 bin euro komisyon almakla suçlanıyor.

Bu arada mahkeme hakimi, Rubiales'in kadın futbolcuyu öpme anı için "kınanacak bir eylem olsa da, kutlamanın coşkusu içinde gerçekleştiriliyor" değerlendirmesinde bulundu.