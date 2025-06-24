Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonu şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1'inci Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile karşı karşıya gelecek.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, ABB FOMGET'in UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'ndaki ilk rakibi Azerbaycan temsilcisi Neftçi oldu. Bu karşılaşma, 30 Temmuz'da yarı final mücadelesi olarak oynanacak. Kura törenine kulüp adına başkan Yalçın Demirkol katıldı.
ABB FOMGET'in Neftçi ile yapacağı maçı kazanması halinde, 3 Ağustos'ta İsrail temsilcisi FC Kiryat Gat ile karşılaşacağı belirtildi. Bu karşılaşmanın galibi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna yükselme hakkı kazanacak. Önemli bir detay olarak, her iki maçın da Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da oynanacağı bildirildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi destekli FOMGET'in taraftarları sosyal medyada İsrail karşıtı tavırlarıyla dikkat çekiyor. Başkan Mansur Yavaş'ın da süreci dikkatle takip ettiği öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail İran savaşına ilişkin yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde büyük ihtimal İsrail ve Türkiye temsilcilerinin maçında bir gerginlik olacağı öngörülüyor.
Bu süreçle ilgili düşüncesini sorduğumuz TFF Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde millet olarak kadın futbolda temsil edilmemiz çok önemli. FOMGET'in Türk bayrağını temsilen grup aşamasına kalmasını istiyoruz. İsrail temsilcisi ile oynanırsa orada devletimiz tedbiren gerekli aksiyonları alır. İsrail konusunda Türk milletinin mazlumun yanında bir tavrı vardır. Allah mazlum ve mağdurların yardımcısı olsun. Siyaset ile sporu ayırmak lazım. Gönlümüz elbette Türk kadın futbolunun Şampiyonlar Ligi'nde sürekli katılımından yanadır" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Kadın Futbolunda olası Türkiye - İsrail gerginliği - Son Dakika
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