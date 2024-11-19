Kadın hakemi dövmeye kalktı

Spor

Beşiktaş\'ta can pazarı: Elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu

Amatör Lig'de oynanan Irmakspor - Kilyosspor karşılaşmasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz bir olay yaşandı. Maç sırasında kırmızı kart gören bir oyuncu, hakemin kararına tepki göstererek kadın hakemin üzerine yürüdü.

HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Saha kenarındaki görevlilerin ve diğer oyuncuların müdahalesiyle olay büyümeden kontrol altına alındı. Olay sonrasında hakemin şikayetçi olup olmayacağı merak konusu olurken, saldırıya yönelik görüntülerin disiplin kurullarına sunulacağı öğrenildi.

Futbol camiasında büyük tepki çeken bu davranış, sporda şiddet olaylarının bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu. Hakemlere yönelik tehditlerin caydırıcı cezalarla önlenmesi gerektiği çağrısı yinelendi.