Kadın milli atletler Ağrı'da güç depoluyor - Son Dakika

Ağrı'da kampa giren kadın milli atletler, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hedefiyle günde çift antrenmanla güç depoluyor.

Şubat ayında Portekiz'de gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda takım halinde 2. olan ve mart ayında da aynı ülkenin Lizbon kentinde yapılan Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Yayla Günen ile milli atletler Fatma Karasu ile Nuran Satılmış, Ağrı'da kamp yapıyor.

Atletizm Milli Takım Antrenörü Sedat Günen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır kadın atletlere antrenörlük yaptığını söyledi.

Müsabakalara hazırlandıklarını ve İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak 10 bin metre Avrupa Kupası'na katılmayı hedeflediklerini ifade eden Günen, şöyle konuştu:

"Bu müsabakalardan en önemlilerden Konya'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunları ve Akdeniz Oyunları'na katılmayı hedefliyoruz. 1 Ocak'ta barajı geçip 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na da katılmak istiyoruz. Ocak ve şubat döneminde Şanlıurfa'da kamp yaptık. Oradaki kamp sona erdikten sonra Ağrı'da kamp yapma isteğimizi federasyonumuzla planladık. Sporcularımızın büyük hedefleri doğrultusunda yüksek rakım ve irtifadan dolayı burayı tercih ettik. Kampımızı en iyi şekilde yapıyoruz. İnşallah emeğimizin karışlığını alırız. Ağrı'nın iklimi, havası, arazi şartları, tartan pistleriyle diğer illerden çok avantajı var."

"Türk tarihinin hemen hemen en iyi derecelerini koşmaya başladılar"

Ağrı'nın havasının çok temiz olduğunu ve kampın çok verimli geçtiğini aktaran Günen, Ağrılı kızlarla memleketlerinde kamp yaptıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Her 3 sporcudan da büyük başarılar beklendiğini vurgulayan Günen, "Atletizmde Türkiye'nin en iyi sporcuları bu 3 kızımız. Bu sporcularımız Türkiye'nin başarı beklediği sporcular arasında yer alıyor. Atletizmde en iyi grup bu ve bunlar da Ağrılı kızlarımız. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ilimiz ve ülkemizin adını en iyi şekilde duyuracağımızdan şüphemiz yok. Sporcumuzun üçü de birbirinden başarılı. Türk tarihinin hemen hemen en iyi derecelerini koşmaya başladılar. Olimpiyatlara katılma hedefiyle çalışıyoruz. Kızlarımız Türkiye'nin başarılı atletleri ve yarı maratonda en iyi derecelerini bu sene gerçekleştirdiler." diye konuştu.

Milli sporcu Yayla Günen de beden eğitimi öğretmeninin ebeleme oynarken kendisini keşfettiğini ve bu şekilde atletizme başladığını bildirdi.

Yaklaşık 14 yıldır atletizm sporuyla ilgilendiğinden bahseden Yayla Günen, "Balkan şampiyonluğum var. Geçen ay Portekiz'de yapılan yarışmada dünya üçüncüsü oldum. Avrupa dördüncülüğüm var. Bu şekilde birçok başarımız var. Tüm sporcuların olduğu gibi bizim de olimpiyat hayalimiz var. Birçok yarışmaya katılacağız ve inşallah başarılı sonuçlar elde edip Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları kadrosunda yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli sporcular Fatma Karasu ile Nuran Satılmış da ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı için kentte güç depoladıklarını anlattı.