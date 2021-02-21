Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nda Sırbistan ile Ukrayna berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nda Sırbistan ile Ukrayna berabere kaldı

21.02.2021 10:31

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nın başlangıç maçında Sırbistan ile Ukrayna 1-1 berabere kaldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nın başlangıç maçında Sırbistan ile Ukrayna 1-1 berabere kaldı.

Alanya'da düzenlenen Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası başladı. Sırbistan, Ukrayna, Bulgaristan ve Hindistan milli takımlarının katılımıyla başlayan turnuvada Sırbistan ile Ukrayna milli takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı. Maçın gollerini Ukrayna milli takımından Olha Ovdiychuk, Sırbistan milli takımından ise Allegra Poliak attı.Turnuva yarın oynanacak maçlarla devam edecek ve 24 Şubat'ta tamamlanacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Ukrayna, Alanya, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nda Sırbistan ile Ukrayna berabere kaldı - Son Dakika


Son Dakika
11:38 Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin ABD'ye dönüşü an meselesi
11:33 İsmail Kartal'ın kapıyı gösterdiği Rossi'ye sürpriz talip! ABD'ye geri dönüyor
11:12 Beşiktaş, Roberto Pereyra ile anlaştı
11:06 Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ın yeni 10 numarası İstanbul'a geliyor
11:09 Rock'n Roll'un Kralı Elvis Presley'in kızı Lisa Marie'nin bağırsak tıkanıklığı nedeniyle öldüğü ortaya çıktı
11:06 Elvis Presley'in kızı Lisa Maria Presley'in bağırsak tıkanıklığı nedeniyle öldüğü ortaya çıktı
11:03 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü kıskıvrak yakalandı
10:58 Son Dakika: Erdoğan sinyali vermişti! 2 ildeki operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
10:51 Dolar güne yükselişle başladı! 26,20 TL seviyesinden işlem görüyor
10:49 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 26,20 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2023 11:50:54. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nda Sırbistan ile Ukrayna berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement