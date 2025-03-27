Kadınlar Süper Ligi'nde tarihe geçen skor! Tam 19 farkla yendiler - Son Dakika
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Kadınlar Süper Ligi'nde tarihe geçen skor! Tam 19 farkla yendiler

Kadınlar Süper Ligi\'nde tarihe geçen skor! Tam 19 farkla yendiler

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ABB FOMGET, Çekmeköy Bilgidoğa'yı 19-0 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısını 10-0 önde tamamladıktan sonra ikinci yarıda da 9 gol bulan ABB FOMGET, sahadan 19-0 gibi çarpıcı bir skorla galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 58'e yükselten ABB FOMGET, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile aynı puana ulaştı.

27.03.2025 17:33
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ABB FOMGET, Çekmeköy Bilgidoğa'yı 19-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet aldı.

İLK YARI 10-0 BİTTİ

Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 10-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da 9 gol bulan ABB FOMGET, sahadan 19-0 gibi çarpıcı bir skorla galip ayrıldı.

Maçta ev sahibinin 8 golünü Karadağlı oyuncu Armisa Kuc attı. Diğer golleri Sladjana Bulatovic (2), Oriane Altuve (2), Rafa Sudre, Olha Ovdiychuk, Milica Mijatovic, Sini Laaksonen, Abigail Kim, Başak İçinözbebek ve Gülbin Hız kaydetti.

Çekmeköy Bilgidoğa, bu sezon oynadığı 21 maçta 147 gol yerken, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne de 13-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe Petrol Ofisi ile şampiyonluk yarışı veren ABB FOMGET, aldığı bu galibiyetle puanını 58'e yükseltti ve haftayı 2. sırada tamamladı. Son 4 haftaya girilirken lider Fenerbahçe'nin de 58 puanı bulunuyor.

Petrol Ofisi, Fenerbahçe, Çekmeköy, Turkcell, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadınlar Süper Ligi'nde tarihe geçen skor! Tam 19 farkla yendiler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Behzat:
    öyle Bir fotoğraf paylaşmışsiniz .yuh size. 3 3 Yanıtla
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