Kadınlar U23 Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalya Zeynep Yetgil'den - Son Dakika

Kadınlar U23 Avrupa Şampiyonası'nda 55 kiloda mindere çıkan Zeynep Yetgil, bronz madalya kazandı.

Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil mücadeleleri devam ediyor. 55 kilo mücadelesinde mindere çıkan milli güreşçi Zeynep Yetgil, İsveçli Nova Bergman'ı 3-1 yenerek bronz madalya kazandı. Avrupa üçüncüsü olan Zeynep Yetgil, bu şampiyonada Türkiye'ye madalya kazandıran ilk kadın sporcu oldu. - İSTANBUL