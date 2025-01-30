Kadrodan çıkarıldı: Fenerbahçe\'de maça dakikalar kala şok sakatlık

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka temsilcisi Midtylland ile deplasmanda play-off turu bileti için karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesinde beklenmedik bir sakatlık yaşandı.

MAXIMIN SAKATLANDI, KADRODAN ÇIKARILDI

TRT Spor'un haberine göre; Allan Saint-Maximin, Danimarka'da olmasına rağmen dizindeki sakatlık sebebiyle maç kadrosuna alınmadı. Haberde Fransız futbolcunun son ana kadar kendisini denediği fakat oynayacak durumda olmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

TSİ 23.00'da başlayacak Midtylland-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ilk 11'ler de belli oldu.

Midtjylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andresson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Dijku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.