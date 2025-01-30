Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka temsilcisi Midtylland ile deplasmanda play-off turu bileti için karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesinde beklenmedik bir sakatlık yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre; Allan Saint-Maximin, Danimarka'da olmasına rağmen dizindeki sakatlık sebebiyle maç kadrosuna alınmadı. Haberde Fransız futbolcunun son ana kadar kendisini denediği fakat oynayacak durumda olmadığı belirtildi.
TSİ 23.00'da başlayacak Midtylland-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ilk 11'ler de belli oldu.
Midtjylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andresson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Dijku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.
Son Dakika › Spor › Kadrodan çıkarıldı: Fenerbahçe'de maça dakikalar kala şok sakatlık - Son Dakika
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