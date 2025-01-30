Kadrodan çıkarıldı: Fenerbahçe'de maça dakikalar kala şok sakatlık - Son Dakika
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Kadrodan çıkarıldı: Fenerbahçe'de maça dakikalar kala şok sakatlık

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Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanacak Midtylland maçı öncesinde dizinden sakatlanan Allan Saint-Maximin, bu sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

30.01.2025 22:03  Güncelleme: 22:25
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka temsilcisi Midtylland ile deplasmanda play-off turu bileti için karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesinde beklenmedik bir sakatlık yaşandı.

MAXIMIN SAKATLANDI, KADRODAN ÇIKARILDI

TRT Spor'un haberine göre; Allan Saint-Maximin, Danimarka'da olmasına rağmen dizindeki sakatlık sebebiyle maç kadrosuna alınmadı. Haberde Fransız futbolcunun son ana kadar kendisini denediği fakat oynayacak durumda olmadığı belirtildi.

Kadrodan çıkarıldı: Fenerbahçe'de maça dakikalar kala şok sakatlık

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

TSİ 23.00'da başlayacak Midtylland-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ilk 11'ler de belli oldu.

Midtjylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andresson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Dijku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.

Kadrodan çıkarıldı: Fenerbahçe\'de maça dakikalar kala şok sakatlık

Midtjylland, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadrodan çıkarıldı: Fenerbahçe'de maça dakikalar kala şok sakatlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Hasan Babacan:
    beter olun 7 374 Yanıtla
    ekenel:
    insan değilsin sen 0 0
    atakan oskay:
    Aynı güzel dilekler cincon için... 0 0
    Barış Masdar:
    o ev ladı seni 0 0
    Serkan Genç:
    acı var acı çıkarması zor olur 0 0
  • Çelikk:
    Fenerbahçem Rahat Kazanır 350 5 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ:
    ne sakatlığı. yerine yeni transfer yapılınca misilleme yapmış adam. hadi buyrun demiş. 5 8 Yanıtla
  • Alper Ülgentay:
    ha kronik yani 1 9 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Hasan babacan sana giren çıkan bişeymi var 7 0 Yanıtla
  • Mehmet KOÇHAN:
    fener yenilmek için sahaya çıkmış sağ açıkta İsmail ne ya 0 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Kadrodan çıkarıldı: Fenerbahçe'de maça dakikalar kala şok sakatlık - Son Dakika
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