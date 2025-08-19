Kadroya alındı! Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor - Son Dakika
19.08.2025 11:57
Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen Benfica, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri devam eden milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu da kamp kadrosuna dahil etti.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu kamp kadrosuna dahil etti.

KEREM DE İSTANBUL'A GELİYOR

Kerem'in transfer görüşmeleri nedeniyle kafileye dahil edilip edilmeyeceği merak konusuydu. Ancak teknik direktör Bruno Lage, oyuncuyu kadroya alarak sahaya çıkma ihtimalini güçlü şekilde gündeme getirdi. Bu karar, hem Benfica hem de Fenerbahçe açısından dikkatle takip ediliyor.

Saat 18.15'te teknik direktör Bruno Lage ve Benfica'dan bir futbolcu, Kadıköy'de maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek. Ardından takım, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda basına açık adaptasyon antrenmanına çıkacak.

YARIN AKŞAM OYNAYACAK MI?

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma yolunda büyük önem taşıyan Fenerbahçe-Benfica mücadelesi, yarın saat 22.00'de oynanacak. Bu karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı büyük merak konusu.

TRANSFERDE SON DURUM

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için yaptığı ilk teklif olan 22 milyon 500 bin euro bonservis ve 2 milyon 500 bin euro'luk bonusla yeniden masaya oturduğu öne sürülmüştü. Portekiz ekibinin milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynatmasının ardından fiyat düşüren Fenerbahçe, süreci bu hafta noktalamanın peşinde. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, "Kerem Aktürkoğlu burada mutlu" dese de, sarı lacivertliler 26 yaşındaki oyuncuyla anlaştı.

Sarı-lacivertlilerin planı Aktürkoğlu'nu Süper Lig'de oynanacak Kocaeli maçına yetiştirmek. Transfer gerçekleşirse milli futbolcu bu karşılaşmada kadroda yer alabilir.

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
10:40
MEB, 81 ile genelde gönderdi Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
