Kafasına top çarpan amigo kız, kısa süreli fenalık geçirdi - Son Dakika
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Spor

Kafasına top çarpan amigo kız, kısa süreli fenalık geçirdi

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Dallas Cowboys'un amigo kızı, Pazar günü oynanan Cowboys-Commanders maçı sırasında futbol topunun kafasına çarpması sonucu bayıldı. Olay, Cowboys'un vurucu oyuncusu Brandon Aubrey'nin başlama vuruşu sırasında meydana geldi.

06.01.2025 10:51  Güncelleme: 10:59
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Dallas Cowboys'un amigo kızı, Pazar günü AT&T Stadyumu'nda oynanan Cowboys-Commanders maçı sırasında futbol toğunun kafasına sert bir şekilde isabet etmesi sonucu kısa süreli fenalık geçirdi.

Pazar günkü sezon finalinde 31 metreden başarılı bir vuruş yapan Cowboys'un vurucu oyuncusu Brandon Aubrey, başlama vuruşu için tekrar sahaya döndü.

Görünüşe göre alçak bir vuruş yapmaya çalışan Aubrey'nin ayağından top garip bir şekilde çıktı - ancak isabet ve güç eksikliği hikayenin sonu değildi. Top saha dışına doğru süzülürken, Cowboys Amigo Kızları'nın sahadaki gösterilerini yaptıkları kenar çizgisine doğru yöneldi. Top havada süzülerek çaylak dansçı Michelle Siemienowski'nin kafasının arkasına çarptı.

Takım arkadaşları, darbenin etkisiyle yere düşen arkadaşlarının durumunu kontrol etmek için hemen gösteriyi durdurdu.

Dansçıların yanında ısınma yapan Washington takımının vurucu oyuncusu Tress Way de darbe sonrası Siemienowski'nin yanına geldi.

Farklı bir açıdan çekilen görüntüde, bir kameramanın amigo kızları korumak için topu engelleme girişimi görülüyor. Ne yazık ki top, kameramanın elinin üstünden geçerek doğrudan dansçının kafasına isabet etti.

Siemienowski kenar çizgisinde otururken darbeden dolayı gözyaşlarına hakim olamasa da, kendine gelirken olayı gülerek karşıladığı görüldü.

Takım arkadaşlarından biri ona su verirken, yüzünü yelpazeleyerek gülümsüyordu.

Kaliforniya doğumlu Siemienowski, UC Santa Barbara'da üniversite düzeyinde dans ettikten sonra 2024'te takıma katıldı.

Dallas, normal sezonun son maçına 7-9'luk bir rekorla girdi. Play-off yarışından düşmüş olmalarına rağmen sezonlarını iyi bitirmeyi umuyorlar.

Öte yandan, 11-5'lik rekora sahip Commanders, NFC play-off tablosunda altıncı sırayı garantiledi.

Kafasına top çarpan amigo kız, kısa süreli fenalık geçirdi

Amerika Birleşik Devletleri, 3-sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kafasına top çarpan amigo kız, kısa süreli fenalık geçirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ferhat eser:
    milyon tane top kurban olsun senin o güzelliğine geçmiş olsun canım benim 4 3 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    o topu kesin yiyin 0 0 Yanıtla
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