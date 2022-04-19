Kağıtspor güreşte Türkiye şampiyonu - Son Dakika
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Kağıtspor güreşte Türkiye şampiyonu

19.04.2022 11:55
Kağıtspor güreşte Türkiye şampiyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor U13 Güreş takımı, 112 puanla Türkiye şampiyonu oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor U13 Güreş takımı, 112 puanla Türkiye şampiyonu oldu.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen U-11 ve U-13 Türkiye Güreş Şampiyonası, 1476 sporcu ve 246 takımın katılımıyla düzenlendi. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan önemli şampiyonada Kağıtspor, 246 takım arasından 112 puan toplayarak açık ara Türkiye şampiyonu oldu. Büyükşehirin güreşçilerini, 76 puanla Çorum Belediye, 62 puanla İstanbul Büyükşehir ve 61 puanla Antalya Büyükşehir takip etti. Şampiyonanın sonunda üst düzey performans sergileyen sporcu ve takımlar kürsüye çağrılarak ödüllerini aldı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek tarafından tebrik edilen sporcular, elde ettikleri başarılardan dolayı büyük sevinç yaşadı. Kente döndüklerinde ise branş yöneticileri Muhammed Feyzi Karabıyık tarafından SEKASEM'de karşılanarak tebrik edilen mavi beyazlı kafile kulüp müzesinde hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ

Kağıtspor güreşte Türkiye şampiyonu
Kağıtspor güreşte Türkiye şampiyonu
Kağıtspor güreşte Türkiye şampiyonu
Kağıtspor güreşte Türkiye şampiyonu

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Kağıtspor, Türkiye, Güreş, 112, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kağıtspor güreşte Türkiye şampiyonu - Son Dakika


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