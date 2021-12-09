Kağıtsporlu güreşçiler kürsüdeki yerini aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un güreşçileri, İstanbul ile Bursa'da düzenlenen Türkiye çapındaki turnuvalarda kürsüde yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un güreşçileri, İstanbul ile Bursa'da düzenlenen Türkiye çapındaki turnuvalarda kürsüde yer aldı. Bursa'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü aracılığıyla 11 kulübün katılımıyla yapılan İllerarası Yıldızlar Güreş Turnuvasında Kağıtsporlu sporculardan, 45 kilogramda Valid Yunusoğlu ve 51 kilogramda Can Altun bronz, 80 kilogramda Batuhan Kalaycı gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı. İstanbul'da 10 kulübün katılımıyla düzenlenen İllerarası Gençler Güreş Turnuvasında mücadele eden Kağıtsporlu sporculardan 57 kilogramda Yusuf Demir altın madalya, 57 kilogramda Görkem Göktepe bronz, 61 kilogramda Mehmet Emin Örük gümüş, 61 kilogramda Turgut Efe Ağcan bronz, 125 kilogramda Taha Emin Acar bronz madalya alarak kürsüde yer aldı. - KOCAELİ

Son Dakika

Üç Kuruş kadrosuna dahil oluyor! Aras Bulut İynemli'den hayranlarına güzel haber

Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı

18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!

Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı

Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü