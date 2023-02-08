Kahramanmaraş İstiklal Spor futbolcusu Hakan Doğan depremde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş İstiklal Spor futbolcusu Hakan Doğan depremde hayatını kaybetti

08.02.2023 15:46

Kahramanmaraş İstiklal Spor forması giyen Hakan Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti. Doğan, Taner Kahriman'ın ardından deprem sonucu Kahramanmaraş İstiklal Spor'da hayata gözlerini yuman ikinci futbolcu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş İstiklal Spor'da forma giyen Hakan Doğan'ın depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

"DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

TFF'den yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Hakan Doğan'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR'UN İKİNCİ KAYBI

Hakan Doğan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasına başsağlığı dileriz. Taner Kahriman'ın ardından ikinci futbolcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasının acısını paylaşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika Spor Kahramanmaraş İstiklal Spor futbolcusu Hakan Doğan depremde hayatını kaybetti - Son Dakika


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