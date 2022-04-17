Kahreden anlar! Bir anda yere yığılan veteran kaleci hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahreden anlar! Bir anda yere yığılan veteran kaleci hayatını kaybetti

17.04.2022 23:29

Bodrum Belediyesi Masterlar ile 9 Eylül Masterlar takımları arasında oynanan Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu Ligi final maçında fenalaşan 43 yaşındaki kaleci Fatih Mumcu yaşamını yitirdi.

İzmir Karşıyaka'da oynan futbol turnuvasından kahreden bir haber geldi. Maç oynanırken fenalaşan ve bir anda yere yığılan 43 yaşındaki kaleci Fatih Mumcu hayatını kaybetti.

AMBULANSLA HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Karşıyaka'daki Hasan Türker Sahası'nda oynanan karşılaşmanın 40. dakikasında Mumcu'nun yere düştüğünü gören hakem, maçı durdurarak sağlık görevlilerini çağırdı. Önce saha kenarındaki sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Mumcu, daha sonra ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kahreden anlar! Bir anda yere yığılan veteran kaleci hayatını kaybetti

KALP KRİZİ SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Veteran kaleci, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre Mumcu'nun kalp krizi geçirdiği belirtildi. Kaleci Mumcu'nun fenalaşma anı, maçı çeken Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kalesine doğru gönderilen topun auta gitmesinin ardından Mumcu'nun yere düşmesi ve diğer oyuncuların onun yanına gitmesi yer alıyor.

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Son Dakika Spor Kahreden anlar! Bir anda yere yığılan veteran kaleci hayatını kaybetti - Son Dakika


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