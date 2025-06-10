Kale arkası 20 binden fazla! Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu - Son Dakika
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Spor

Kale arkası 20 binden fazla! Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu

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Kale arkası 20 binden fazla! Fenerbahçe\'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu
10.06.2025 11:37
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Kale arkası 20 binden fazla! Fenerbahçe\'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu
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Fenerbahçe Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu kombine kart fiyatlarını duyurdu. Fenerium Alt ve Maraton Alt fiyatları 86 bin 800-455 bin TL, Fenerium Üst ve Maraton Üst 33 bin-64 bin 400 TL, Kale arkası 20 bin 500 TL ve Öğrenci kombine fiyatı ise 10 bin 750 TL olarak belirlendi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu kombine kart fiyatlarını açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kombine kart satışının 12 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.

Mevcut kombine kart sahiplerine özel başlatılan ve 18 Haziran Çarşamba günü sona erecek yenileme döneminin ardından yer değiştirme imkanı sunulacağı aktarıldı.

Yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeler için öncelikli satışın ardından genel satış işlemlerine geçileceği kaydedildi.

Kombine fiyatları şöyle:

  • Fenerium Alt ve Maraton Alt: 86 bin 800-455 bin
  • Fenerium Üst ve Maraton Üst: 33 bin-64 bin 400
  • Kale arkası: 20 bin 500
  • Öğrenci: 10 bin 750
Kale arkası 20 binden fazla! Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu
Kale arkası 20 binden fazla! Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kale arkası 20 binden fazla! Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 340856:
    milletten paraları topluyorlar sonra gidip 2 3 tane çöp oyuncuyu paraya boğarlar 15 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    450 lira ya lig TV aldım tüm maçları oturur TV de izlerim missss 9 2 Yanıtla
  • Mustafa Bulut:
    Bırak fenerbahçe stadyumuna gitmeyi televizyon da bile izlemiyorum artık fenerbahçe futboldan soğuttu taraftarı sonuç hep hüsran değmez 2 0 Yanıtla
  • Erol:
    İyi gününde kötü gününde kalbimiz senle Fenerbahçe.iyiki fenerbahöeliyiz 0 1 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    Mayıs ayında ali koç istifa :))))))) 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kale arkası 20 binden fazla! Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu - Son Dakika
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