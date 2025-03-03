Kalecinin uçan tekmesiyle hastanelik olan futbolcudan haber var

Spor

Bahçeli\'den Pervin Buldan\'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor

FA Cup 5. Tur maçında Crystal Palace'ın Milwall'ı konuk ettiği maçın ilk dakikalarında ev sahibi ekibin Fransız forveti Mateta, Milwall kalecisi Liam Roberts'ın çok sert müdahalesiyle yerde kalmış, yürekler ağza gelmişti.

25 DİKİŞ ATILDI, TABURCU EDİLDİ

İngiltere Premier Lig ekibi, Jean-Philippe Mateta'ya sol kulağında tespit edilen ciddi bir yırtık sebebiyle 25 dikiş atıldığını belirtirken hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

İngiltere FA Cup 5. Tur maçında Crystal Palace'ın Milwall'ı ağırladığı Selhurst Park'taki mücadelenin 6. dakikasında ev sahibinden Mateta, savunma arkasına gönderilen uzun topa hareketlenmiş, Milwall kalecisi Liam Roberts da topu uzaklaştırmak için Mateta'ya sert bir biçimde çarpmıştı. Yere yığılan golcü oyuncuya ilk acil müdahale saha içinde yapılırken hakem Micheal Oliver, VAR uyarısı sonrası Roberts'a kırmızı kartını çıkarmıştı. Maça devam edemeyen, sedye ile karşılaşmayı terk eden Mateta'nı sağlık durumu tüm futbolseverleri endişeye sürüklemişti.