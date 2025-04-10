Kaleciyle çarpışan genç futbolcu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kaleciyle çarpışan genç futbolcu hayatını kaybetti

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Peru'da oynanan bir futbol maçında trajik bir olay yaşandı. 21 yaşındaki futbolcu Helar Gonzales Altamirano, kaleci ile çarpıştıktan sonra hayatını kaybetti. Olay, Copa Peru maçının 70. dakikasında gerçekleşti. Genç futbolcu hemen hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Helar'ın kardeşi olayı sosyal medya üzerinden duyurdu ve kardeşi için dua etmelerini istedi.

10.04.2025 14:43  Güncelleme: 14:55
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Peru'da oynanan bir futbol maçında talihsiz bir olay yaşandı. 21 yaşındaki futbolcu Helar Gonzales Altamirano, kaleci ile çarpıştıktan sonra hayatını kaybetti.

Olay, Real Titan Nc ile Defensor Nueva Cajamarca takımları arasında oynanan Copa Peru maçının 70. dakikasında gerçekleşti. Uzun bir topa koşan Helar, rakip kaleci ile çarpıştı ve yere yığıldı. Genç futbolcu hemen ambulansla Peru'nun kuzeyindeki Moyobamba şehrindeki hastaneye kaldırıldı.

Helar'ın kardeşi Eliceo, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, abisinin başındaki bir atardamarın yırtılması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Eliceo, olaydan sonraki gün insanlardan hâlâ kardeşi için dua etmelerini istemişti.

Real Titan Nc kulübü, genç futbolcunun ölümünden derin üzüntü duyduklarını belirtti. Kulüp yaptığı açıklamada, "Seni futbol ve ailene olan sevginle hatırlayacağız. Bizi büyük bir acı içinde bırakıyorsun" ifadelerini kullandı. Ayrıca kulüp, Helar'ın bu yıl attığı gollerin görüntülerini de paylaşarak onu onurlandırdı.

Maç sırasında tribünde olan Helar'ın babası, yerel bir televizyon kanalına verdiği duygusal röportajda, "Helar çok küçük yaştan beri büyük bir futbolcu olmak istiyordu ve her zaman sporda gidebildiği kadar ileri gitme hayali kurardı" dedi.

Cenazenin ardından pek çok futbol taraftarı ve oyuncusu, sosyal medyada genç futbolcunun anısına mesajlar paylaştı. Bölgesel futbol otoriteleri de bu üzücü olay sonrası sporcu sağlığı konusunda yeni önlemler alınacağını duyurdu.

Kaleciyle çarpışan genç futbolcu hayatını kaybetti
Kaleciyle çarpışan genç futbolcu hayatını kaybetti
Kaleciyle çarpışan genç futbolcu hayatını kaybetti
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