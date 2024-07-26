Kanada Kadın Futbolu Teknik Direktörü Beverly Priestman, rakiplere karşı drone kullandığı gerekçesi ile Paris 2024 Olimpiyatları'ndan men edildi - Son Dakika
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Kanada Kadın Futbolu Teknik Direktörü Beverly Priestman, rakiplere karşı drone kullandığı gerekçesi ile Paris 2024 Olimpiyatları'ndan men edildi

Kanada Kadın Futbolu Teknik Direktörü Beverly Priestman, rakiplere karşı drone kullandığı gerekçesi ile Paris 2024 Olimpiyatları\'ndan men edildi

Kanada'nın kadın olimpiyat futbol takımı baş antrenörü Bev Priestman, drone casusluk skandalı nedeniyle görevden alındı. Yerine yardımcı antrenör Andy Spence geçecek. Olay, Yeni Zelanda'nın antrenman alanında drone görülmesiyle başladı. Priestman'ın asistanı Mander ve analist Lombardi sorgulandı; Lombardi suçunu kabul etti. FIFA soruşturma başlattı. Priestman özür dileyerek Perşembe maçını yönetmeyeceğini açıkladı. Skandal, Paris 2024 Olimpiyatları öncesi Kanada futbolunu sarstı.

26.07.2024 14:45
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Kanadalı futbol antrenörü Bev Priestman, 'rakiplere karşı drone kullanımı' nedeniyle Paris 2024 Olimpiyatları'ndan men edildi

Kanada'nın kadın olimpiyat futbol takımının baş antrenörü, iddia edilen bir drone casusluk skandalı nedeniyle görevinden alındı. Kanada Olimpiyat Komitesi, Priestman'ın Kanada Futbol Federasyonu tarafından men edildiğini açıkladı.

Takımı artık yardımcı antrenör Andy Spence yönetecek. Kanada Futbol Federasyonu CEO'su Kevin Blue, Paris 2024 öncesinde rakiplere karşı drone kullanımına ilişkin yeni bilgiler elde edildiğini ve bu nedenle Priestman'ın askıya alındığını belirtti.

Olay, Yeni Zelanda'nın antrenman tesislerinin üzerinde bir drone görüldüğünü iddia etmesiyle başladı. Polis, "akredite olmayan analist" Joseph Lombardi'yi tutukladı ve Priestman'ın asistanı Jasmine Mander'i sorguladı. Lombardi suçunu kabul ederek para ve ertelenmiş hapis cezası aldı.

FIFA soruşturma başlatırken, Priestman özür dileyen bir açıklama yaptı ve Perşembe günkü maçı yönetmeme kararı aldığını duyurdu.

Priestman 2020'den beri Kanada milli takımını yönetiyor ve takım Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştı.

Kanada Kadın Futbolu Teknik Direktörü Beverly Priestman, rakiplere karşı drone kullandığı gerekçesi ile Paris 2024 Olimpiyatları'ndan men edildi
Kanada Kadın Futbolu Teknik Direktörü Beverly Priestman, rakiplere karşı drone kullandığı gerekçesi ile Paris 2024 Olimpiyatları'ndan men edildi

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