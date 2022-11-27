Tabutun çivisini Hırvatistan çaktı! Dünya Kupası'na veda eden ikinci ülke belli oldu - Son Dakika
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Tabutun çivisini Hırvatistan çaktı! Dünya Kupası'na veda eden ikinci ülke belli oldu

27.11.2022 21:30

Kanada, Katar'ın ardından Dünya Kupası'na veda eden ikinci ülke oldu. Kanada'yı 4-1'lik skorla mağlup eden Hırvtistan, rakibini turnuvanın dışında bıraktı.

2022 Katar Dünya Kupası F Grubu karşılaşmasında Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya geldi. Hırvatistan, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

DAVIES ÖNE GEÇİRDİ

Maçta Alphonso Davies, 2. dakikada perdeyi açtı. Davies, Kanada'nın Dünya Kupası finallerinde ilk golü atan futbolcu olarak tarihe geçti.

HIRVATLAR SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Hırvatistan ilk yarı bitmeden skoru 2-1'e getirmeyi başardı. 36. dakikada Kramaric skoru eşitledi. Marko Livaja, 44'te Hırvatları öne geçirdi.

FİŞİ ÇEKTİLER

İkinci yarıda Hırvat rüzgarı esti. Kramaric 70'te skoru 3-1'e getirdi. 90+4'te Lovro Majer son sözü söyledi ve maç 4-1 bitti.

Tabutun çivisini Hırvatistan çaktı! Dünya Kupası'na veda eden ikinci ülke belli oldu

BEŞİKTAŞLI ATIBA TARİHE GEÇTİ

Atiba, bu maçla birlikte Kanada forması altında 100 karşılaşmaya çıkan ilk futbolcu oldu. Eski Beşiktaşlı Larin de 46'da oyuna girdi.

Grupta puan durumu:

  • 1-Hırvatistan: 4 puan
  • 2- Fas: 4 puan
  • 3- Belçika: 3 puan
  • 4-Kanada: 0 puan
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SON DAKİKA: Tabutun çivisini Hırvatistan çaktı! Dünya Kupası'na veda eden ikinci ülke belli oldu - Son Dakika
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