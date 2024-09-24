Kanarya adeta eriyor! Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe borsada da kaybetti - Son Dakika
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Kanarya adeta eriyor! Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe borsada da kaybetti

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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, bu mağlubiyetin ardından borsada da ciddi bir değer kaybı yaşadı. Sarı-Lacivertlilerin hisseleri, maçın ardından pazartesi günü 132.7 TL'den 120.4 TL'ye geriledi. Bu durum, Fenerbahçe'nin piyasa değerinin 13.13 milyar TL'den 11.9 milyar TL'ye düşmesine neden oldu. Öte yandan, derbiden galip çıkan Galatasaray'ın hisseleri ise hızlı bir yükseliş kaydetti ve yatırımcısına yüzde 7.69 kazandırdı.

24.09.2024 11:31
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Kendi sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, borsada da kaybetti. Geçtiğimiz cuma günü 132.7 TL'den kapanan FENER koduyla işlem gören hisseler pazartesi günü 120.4 TL'ye düştü.

REKOR KAYIP

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Hisse başına yüzde 9.27 değer kaybı yaşayan Fenerbahçe'nin piyasa değeri de 13.13 milyar TL'den 11.9 milyar TL'ye geriledi. Değer kaybı yaklaşık 1.2 milyar TL oldu.

Derbiden galip çıkan Galatasaray'ın ise hisseleri pazartesi günü açılışta hızlı bir yükseliş kaydetti. Gün içinde 7.85'le tavan fiyatı gören Galatasaray hisseleri kapanışta bir miktar gerileyerek 7.7'ten kapattı ve yatırımcısına yüzde 7.69 kazandırdı.

Kanarya adeta eriyor! Galatasaray\'a yenilen Fenerbahçe borsada da kaybetti

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Son Dakika Spor Kanarya adeta eriyor! Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe borsada da kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yunuss Bayern:
    Fener ağlamaa 12 7 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Daha durun bunlar iyi günleriniz sarı civcivler:) 9 5 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Beter olun 3 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Ali koç bırakırsa FENER bu borçla yakında hisse senedi satışı yapar. deli gibi FB Hissesi toplayan Acun hisseleri toplar başkan olur 3 2 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Beter ol gunahlarin takimi boynu bukukleri dinlemeye devam 2 0 Yanıtla
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