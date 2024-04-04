Kanarya'dan bir rekor daha! Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti - Son Dakika
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Spor

Kanarya'dan bir rekor daha! Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti

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Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden ve bu sezon tüm kulvarlarda attığı 128. gole ulaşan Fenerbahçe, Türk futbol tarihinde bir sezonda en fazla gol atan takım oldu.

04.04.2024 17:03  Güncelleme: 17:08
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Ezeli rakibi Galatasaray ile bu sezon şampiyonluk yarışında kıyasıya bir mücadele veren Fenerbahçe, Türk futbolu tarihine geçmeyi başardı.

FENERBAHÇE TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Son olarak dün Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden ve bu sezon tüm kulvarlarda attığı 128. gole ulaşan Fenerbahçe, Türk futbol tarihinde bir sezonda en fazla gol atan takım oldu. Fenerbahçe bu sayıya 48 maçta ulaşmayı başardı.

REKOR 103 GOLDÜ

Rekor, 56'şar maçta 126'şar gol atan 1999-2000 sezonu Galatasaray'ı ve 2022-2023 Fenerbahçe'sinin elinde bulunuyordu. Bu rekorla birlikte 103 golle Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atma rekorunu elinde bulunduran Fenerbahçe, tüm kulvarlarda bir sezonda en çok gol Türk takımı unvanını da eline almış oldu.

Kanarya\'dan bir rekor daha! Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti

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Son Dakika Spor Kanarya'dan bir rekor daha! Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Osman Özturk: Isterse 200 tane atsin sonuc hep husran rahmetli Kemal suunal derdiki Fener bi Trabzonspor da bi mahmut ali kocdan cekerdi :)) 8 16 Yanıtla İbrahim bosnalı: Farkındamısın bilmem ama 15 gün önce hem yendik hem dövdük 20 12 Gabriel Temorsky: cahil seni , yazı yazmayı öğren 10 0 Faruk Aydoğan: Kesinlikle katılıyorum sana 0 0
  • güngör SAĞ: kırarız anam onuda kırarız azıcık sabretsin ezikbahçe onuda kırarız günün sonunda tabelede lider kiiim sezon sonunda şampiyon kiiim inşaallah tabiki galatasaray 6 13 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: O kadar futbolcu alana kadar iki tane hakem alsalar daha mantıklı, boşuna emek ediyorlar… 10 6 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI: En çok taç atan takım da ,en çok son dakikada uyduruk penaltıyla galip gelip,yarıştan kopmayan takımda,buna rağmen zır zır ötme rekorları hep şikebahçe de ne büyük takım ! 4 7 Yanıtla
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