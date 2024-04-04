Kanarya\'dan bir rekor daha! Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti

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Ezeli rakibi Galatasaray ile bu sezon şampiyonluk yarışında kıyasıya bir mücadele veren Fenerbahçe, Türk futbolu tarihine geçmeyi başardı.

FENERBAHÇE TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Son olarak dün Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden ve bu sezon tüm kulvarlarda attığı 128. gole ulaşan Fenerbahçe, Türk futbol tarihinde bir sezonda en fazla gol atan takım oldu. Fenerbahçe bu sayıya 48 maçta ulaşmayı başardı.

REKOR 103 GOLDÜ

Rekor, 56'şar maçta 126'şar gol atan 1999-2000 sezonu Galatasaray'ı ve 2022-2023 Fenerbahçe'sinin elinde bulunuyordu. Bu rekorla birlikte 103 golle Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atma rekorunu elinde bulunduran Fenerbahçe, tüm kulvarlarda bir sezonda en çok gol Türk takımı unvanını da eline almış oldu.