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Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı - Son Dakika

Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı

Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
12.11.2023 18:09  - Güncelleme: 18:13

Fenerbahçe, Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmada 0-0'lık eşitlik var.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşıyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ve saat 19:00'da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.

FENERBAHÇE 1 KERE KAYBETTİ

Süper Lig'e 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve lige en iyi başlangıç anlamında rekor kıran Fenerbahçe, geçen hafta Trabzonspor karşısında 3-2 mağlup oldu.

SON 2 MAÇ MAĞLUBİYET

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanında 2-0 kaybeden İsmail Kartal'ın ekibi, üst üste 2 resmi maçta alınan yenilgilerin ardından yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER

Adana Demirspor; Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Badou, Emre, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang.

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Zajc, Crespo, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

CANLI ANLATIM

4' Adana Demirspor sol kanattan gelmek istedi ancak Emre Akbaba'nın pasında Osayi araya girdi ve topu kazandı.

1' Mücadele başladı...

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Adana Demirspor, Fenerbahçe, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı - Son Dakika
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