Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşıyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ve saat 19:00'da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.

FENERBAHÇE 1 KERE KAYBETTİ

Süper Lig'e 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve lige en iyi başlangıç anlamında rekor kıran Fenerbahçe, geçen hafta Trabzonspor karşısında 3-2 mağlup oldu.

SON 2 MAÇ MAĞLUBİYET

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanında 2-0 kaybeden İsmail Kartal'ın ekibi, üst üste 2 resmi maçta alınan yenilgilerin ardından yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER

Adana Demirspor; Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Badou, Emre, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang.

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Zajc, Crespo, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

CANLI ANLATIM

4' Adana Demirspor sol kanattan gelmek istedi ancak Emre Akbaba'nın pasında Osayi araya girdi ve topu kazandı.

1' Mücadele başladı...