Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşıyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ve saat 19:00'da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.
Süper Lig'e 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve lige en iyi başlangıç anlamında rekor kıran Fenerbahçe, geçen hafta Trabzonspor karşısında 3-2 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanında 2-0 kaybeden İsmail Kartal'ın ekibi, üst üste 2 resmi maçta alınan yenilgilerin ardından yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Adana Demirspor; Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Badou, Emre, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang.
Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Zajc, Crespo, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.
4' Adana Demirspor sol kanattan gelmek istedi ancak Emre Akbaba'nın pasında Osayi araya girdi ve topu kazandı.
1' Mücadele başladı...
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