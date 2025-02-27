Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde - Son Dakika
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Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası\'nda çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup etti ve grubunu 9 puanla lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.

27.02.2025 17:54
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

TALİSCA PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin 16. dakikasında İrfan Can Kahveci, orta alanda topu kaptı ve defansın arkasına koşu atan En-Nesyri'ye topu gönderdi. En-Nesyri, müsait pozisyondaki Talisca'ya pası çıkarttı ve Talisca'nın şutu kaleci Dioudis'e de çarparak ağlara gitti. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

EN-NESYRI'DEN ŞAHANE GOL

Attığı gol sonrası baskısını daha da arttıran sarı-lacivertliler bu kez de 23. dakikadaİrfan Can Kahveci'nin sol kanattan getirdiği topta yaptığı ortada En-Nesyri, mükemmel bir voleyle topu ağlara gönderdi. Durum 2-0 oldu.

Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

YİNE TALISCA

2-0'dan sonra baskıyı bırakmayan Fenerbahçe 27. dakikada yine Anderson Talisca'nın ayağından gelen golle durumu 3-0 yaptı.

Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

FARK 2'YE İNDİ

75. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda 6 pasın içinde topla buluşan Husic, sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

KOSTIC 4 YAPTI

Mücadelenin son anlarında da dengeli oyununu bozmayan sarı-lacivertliler, 83. dakikada Dzeko'nun ceza yayından sağ kanata hareketlenen Oğuz Aydın'a verdiği pasta Oğuz, ceza sahası sağından kale sahasına çevirdi ve Kostic 6 pas içinde dokunuşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Durum 4-1 oldu.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final müsabakaları kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Ali:
    Sadece TÜRK hakemlerle maç kazanabilirler. Şenol Güneş: "Hacıosmanoğlu dikkat et. camialardan bir TARAF OLMA, sen tarafsızsın. federasyon başkanlığı önemli bir yer. sen düzgün ve delikanlı adamsın. etrafında dolduruşla sana beyan verdirip ilk düğmeyi sana yanlış bağlatıyorlar, alttaki düğmeyle dövüştürüyorlar. üzülüyorum da ona. seviyorum onu." feNerasyon İSTİFA ! 28 8 Yanıtla
  • Sergen:
    şike ırkçılık örgütcülüğe kirli oyunlara bu vatan geçit vermez. 11 6 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Nasıl'da seviniyorlar bakarmısınız sevimsizler nedense hiç sevilmezker boynu büküler.)))))) 4 8 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Ooo şampiyon olacak öylemi.)))) 0 5 Yanıtla
  • monşer null:
    İnşallah bjk İle Eşleşirsiniz 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde - Son Dakika
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