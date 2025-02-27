Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 16. dakikasında İrfan Can Kahveci, orta alanda topu kaptı ve defansın arkasına koşu atan En-Nesyri'ye topu gönderdi. En-Nesyri, müsait pozisyondaki Talisca'ya pası çıkarttı ve Talisca'nın şutu kaleci Dioudis'e de çarparak ağlara gitti. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
Attığı gol sonrası baskısını daha da arttıran sarı-lacivertliler bu kez de 23. dakikadaİrfan Can Kahveci'nin sol kanattan getirdiği topta yaptığı ortada En-Nesyri, mükemmel bir voleyle topu ağlara gönderdi. Durum 2-0 oldu.
2-0'dan sonra baskıyı bırakmayan Fenerbahçe 27. dakikada yine Anderson Talisca'nın ayağından gelen golle durumu 3-0 yaptı.
75. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda 6 pasın içinde topla buluşan Husic, sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Mücadelenin son anlarında da dengeli oyununu bozmayan sarı-lacivertliler, 83. dakikada Dzeko'nun ceza yayından sağ kanata hareketlenen Oğuz Aydın'a verdiği pasta Oğuz, ceza sahası sağından kale sahasına çevirdi ve Kostic 6 pas içinde dokunuşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Durum 4-1 oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final müsabakaları kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.
Son Dakika › Spor › Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)