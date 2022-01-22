Fenerbahçe Sivasspor deplasmanında adeta aydınlıktan karanlığa geçti. Sarı-Lacivertliler, maçın ilk yarısına çok iyi başladı. Miha Zajc'ın golüyle perde açıldı. Fenerbahçe ilk yarıda farkı artıracak pozisyonları harcadı.
Sivasspor ise ikinci yarıya bambaşka bir kimlikle çıktı. Net fırsatlar kaçtı, 2 top direkten döndü. Ancak 74'te Pedro Henrique sahneye çıktı. Pedro inanılmaz golüyle skoru eşitledi.
Kalan dakikalarda Sivasspor oyunu rakip kaleye yığdı, net fırsatları harcadı. Ancak sonuç değişmedi. Fenerbahçe, puanı zor kurtardı.
Son Dakika › Spor › Kanarya puanı zor kurtardı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor