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Kanarya puanı zor kurtardı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Kanarya puanı zor kurtardı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı

22.01.2022 17:56
Kanarya puanı zor kurtardı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Sarı-Lacivertliler ilk yarısına iyi başladığı ve 1-0 öne geçtiği Sivasspor deplasmanında kabusu yaşadı. Sivasspor ikinci yarıda Fenerbahçe kalesini ablukaya aldı. Yiğido direkleri dövdü, net fırsatları kaçırdı. 74'te Pedro Henrique'nin frikik golü Sivasspor'a eşitlik getirdi. Fenerbahçe son dakikaları kabus gibi geçirdi ama puanı kurtarmayı başardı.

Fenerbahçe Sivasspor deplasmanında adeta aydınlıktan karanlığa geçti. Sarı-Lacivertliler, maçın ilk yarısına çok iyi başladı. Miha Zajc'ın golüyle perde açıldı. Fenerbahçe ilk yarıda farkı artıracak pozisyonları harcadı.

BAŞKA BİR SENARYO

Sivasspor ise ikinci yarıya bambaşka bir kimlikle çıktı. Net fırsatlar kaçtı, 2 top direkten döndü. Ancak 74'te Pedro Henrique sahneye çıktı. Pedro inanılmaz golüyle skoru eşitledi.

UCUZ ATLATILDI

Kalan dakikalarda Sivasspor oyunu rakip kaleye yığdı, net fırsatları harcadı. Ancak sonuç değişmedi. Fenerbahçe, puanı zor kurtardı.

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Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanarya puanı zor kurtardı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor


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