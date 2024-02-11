Kanarya sahasında 2 puan bıraktı! Fenerbahçe, Alanyaspor ile berabere kaldı - Son Dakika
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Kanarya sahasında 2 puan bıraktı! Fenerbahçe, Alanyaspor ile berabere kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

11.02.2024 20:53  Güncelleme: 21:06
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.

ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ

Maçın 12. dakikasında konuk takım Alanyaspor, Augusto'nun boş kaleye attığı golle 1-0 öne geçti.

Kanarya sahasında takıldı! Fenerbahçe, Alanyaspor ile berabere kaldı

OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

45. dakikada İsmail Yüksek'in ayağını fazla kaldırdığı gerekçesiyle hakem faul düdüğünü çaldı. İki takım oyuncuları arasında tansiyon oldukça yükseldi. Hakem Çağdaş Altay, Cengiz Ünder ve Loide Augusto'ya sarı kart gösterdi.

Kanarya sahasında takıldı! Fenerbahçe, Alanyaspor ile berabere kaldı
Görüntü: beIN SPORTS

DEVRE ARASI ORTALIK KARIŞTI

Sarı-Lacivertli taraftarlar da başta Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran'a zaman geçirdiği gerekçesiyle tepki gösterirken, hakeme aleyhine de tezahüratta bulundu.

Kanarya sahasında takıldı! Fenerbahçe, Alanyaspor ile berabere kaldı
Görüntü: beIN SPORTS

TADIC PENALTIDAN ATTI

İkinci yarının hemen başında sarı-lacivertliler penaltı kazandı. Topun başına geçen Dusan Tadic skoru 1-1'e getirdi.

Kanarya sahasında takıldı! Fenerbahçe, Alanyaspor ile berabere kaldı

DZEKO SAHNEDE

Attığı gol sonrası baskısını arttıran sarı-lacivertliler Dzeko'nun 59. dakikada kafayla attığı golle skoru 2-1 yaptı.

Kanarya sahasında takıldı! Fenerbahçe, Alanyaspor ile berabere kaldı

YİNE AUGUSTO

Maçı bırakmayan konuk takım Alanyaspor, 63. dakikada Augusto'nun attığı golle durumu tekrar eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında 2 puan bıraktı.

Kanarya sahasında 2 puan bıraktı! Fenerbahçe, Alanyaspor ile berabere kaldı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • abdülkadir peri: Ya arkadaş hakemle bile yenemediler böyle penaltı mı olur, tadicin yaptığı hareket kırmızı değil mi 65 15 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Önceki puan kayıplarında halâ lideriz diye galatasaraya laf çarpan arap ismailin yakında avuntusu kalmayacak. Ali koçun şaplağı ensesinde belirir. 22 7 Yanıtla
  • Mehmet gönül: Bu akşam Fenerbahçe futbolu oyun gibi oynadı ama Aleynaspor oyunun başından sonuna kadar kalleşlik peşindeydi kalecileri yerden kalkmaz topu oyuna sokmaz bekler oyuncuları yerden kalmaz böyle takımlara 2. Ligde başarılar tekke Fatih 2 9 Yanıtla
  • Ömer Ege Karaarslan: Şampiyon CİMBOM 2 0 Yanıtla

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