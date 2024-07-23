Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano\'yu 4-3 yendi

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Stockholm Arena'da oynanan maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 4-3 galip ayrılmayı başardı.

LUGANO GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Lugano, 4. dakikada golü buldu. Kullanılan kornerin devamında sağ kanattan yapılan ortada El Wafi kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve takımı Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçirdi.

KANARYA PENALTI GOLÜYLE BERABERLİĞİ YAKALADI

Golün ardından beraberlik arayışlarına başlayan Fenerbahçe, 44. dakikada Tadic'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerde topun başına geçen Dzeko, topu filelere yollamayı başardı ve ilk yarı bul golle birlikte 1-1 berabere tamamlandı.

DZEKO YİNE SAHNEDE

İlk yarıdaki golle Fenerbahçe'nin bu sezon resmi maçlardaki ilk resmi golünü kaydeden Dzeko, ikinci yarı başlar başlamaz bir daha sahne aldı. Tecrübeli golcü, 46. dakikada Tadic'in pasında gelişine sert bir vuruşla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. Bu golle Fenerbahçe 2-1 üstünlüğü yakaladı.

LUGANO SKORU EŞİTLEDİ

64. dakikada Sol kanattan gelişen Lugano atağında ceza sahası içinde topu alan Bismiti, uzak direğe vuruşunda topu ağlara yolladı. Bu golle maça yeniden denge geldi.

BOŞNAK GOLCÜ HAT-TRICK YAPTI

Bu golden yalnız 3 dakikada sonra diğer gollerde olduğu gibi yine klasını konuşturan Dzeko, hat-trick yaptı. Szymanski baskıyla kazandığı topu hiç bekletmeden ceza sahası içindeki Boşnak golcüye gönderdi. Dzeko da tek vuruşla fileleri buldu ve takımını yeniden 3-2 öne geçirdi

BİR GOL DE FERDİ'DEN

Fenerbahçe'yi rahatlatan ve skoru belirleyen gol 73. dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Hızlı kullanılan serbest vuruşta topu alan Ferdi, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla kaleciyi çaresiz bıraktı ve sarı-lacivertlileri 4-2 üstünlüğe taşıdı.

İSVİÇRE EKİBİ FARKI 1'E İNDİRDİ

Lugano, karşılaşmanın son dakikasında Milton Valenzuela ile bir gol daha bulup farkı 1'e indirse de bu gol İsviçre temsilcisine yetmedi.

KANARYA AVANTAJI KAPTI

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 1-0 geriye düştüğü maçta Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle Lugano karşısında sahadan 4-3 galip ayrılan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanacak olan rövanş karşılaşması öncesinde avantajlı bir skor elde etti.

MOURINHO GALİBİYETLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımdaki ilk resmi maçını UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano'ya oynadı. Rakibini 1-0 geriye düştüğü maçta 4-3 mağlup etmeyi başaran Portekizli teknik adam, Fenerbahçe kariyerine galibiyetle başlamayı başardı.

RÖVANŞ 30 TEMMUZ'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Fenerbahçe ile Lugano arasında oynanacak olan rövanş karşılaşması 30 Temmuz Salı günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacak. Tur atlayan tarafı belirleyecek olan karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.