Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yendi - Son Dakika
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Spor

Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yendi

Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano\'yu 4-3 yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano'ya konuk olan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı. Adını bir üst tura yazdıran takımı belirleyecek olan rövanş karşılaşması 30 Temmuz Salı günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacak.

23.07.2024 23:14
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Stockholm Arena'da oynanan maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 4-3 galip ayrılmayı başardı.

LUGANO GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Lugano, 4. dakikada golü buldu. Kullanılan kornerin devamında sağ kanattan yapılan ortada El Wafi kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve takımı Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçirdi.

Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yendi

KANARYA PENALTI GOLÜYLE BERABERLİĞİ YAKALADI

Golün ardından beraberlik arayışlarına başlayan Fenerbahçe, 44. dakikada Tadic'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerde topun başına geçen Dzeko, topu filelere yollamayı başardı ve ilk yarı bul golle birlikte 1-1 berabere tamamlandı.

DZEKO YİNE SAHNEDE

İlk yarıdaki golle Fenerbahçe'nin bu sezon resmi maçlardaki ilk resmi golünü kaydeden Dzeko, ikinci yarı başlar başlamaz bir daha sahne aldı. Tecrübeli golcü, 46. dakikada Tadic'in pasında gelişine sert bir vuruşla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. Bu golle Fenerbahçe 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yendi

LUGANO SKORU EŞİTLEDİ

64. dakikada Sol kanattan gelişen Lugano atağında ceza sahası içinde topu alan Bismiti, uzak direğe vuruşunda topu ağlara yolladı. Bu golle maça yeniden denge geldi.

BOŞNAK GOLCÜ HAT-TRICK YAPTI

Bu golden yalnız 3 dakikada sonra diğer gollerde olduğu gibi yine klasını konuşturan Dzeko, hat-trick yaptı. Szymanski baskıyla kazandığı topu hiç bekletmeden ceza sahası içindeki Boşnak golcüye gönderdi. Dzeko da tek vuruşla fileleri buldu ve takımını yeniden 3-2 öne geçirdi

BİR GOL DE FERDİ'DEN

Fenerbahçe'yi rahatlatan ve skoru belirleyen gol 73. dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Hızlı kullanılan serbest vuruşta topu alan Ferdi, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla kaleciyi çaresiz bıraktı ve sarı-lacivertlileri 4-2 üstünlüğe taşıdı.

Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yendi

İSVİÇRE EKİBİ FARKI 1'E İNDİRDİ

Lugano, karşılaşmanın son dakikasında Milton Valenzuela ile bir gol daha bulup farkı 1'e indirse de bu gol İsviçre temsilcisine yetmedi.

KANARYA AVANTAJI KAPTI

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 1-0 geriye düştüğü maçta Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle Lugano karşısında sahadan 4-3 galip ayrılan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanacak olan rövanş karşılaşması öncesinde avantajlı bir skor elde etti.

MOURINHO GALİBİYETLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımdaki ilk resmi maçını UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano'ya oynadı. Rakibini 1-0 geriye düştüğü maçta 4-3 mağlup etmeyi başaran Portekizli teknik adam, Fenerbahçe kariyerine galibiyetle başlamayı başardı.

Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yendi

RÖVANŞ 30 TEMMUZ'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Fenerbahçe ile Lugano arasında oynanacak olan rövanş karşılaşması 30 Temmuz Salı günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacak. Tur atlayan tarafı belirleyecek olan karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, İsviçre, Lugano, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yendi - Son Dakika

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    Yorumlar (14)

  • Ender Kervancıoğlu: Zor kazandı hayvanlar 14 54 Yanıtla
    Mustafa Yurdakul: angut 16 2 Ali Arslan: Çok zayıf rakiplerine yenilen hayvanları görünce kazanmış olmasını olumlu buluyoruz. 5 4 Gökhan Sarıkaya: Ender rastlanan bir hayvansın 6 1 mukremin Akcer: deve 4 1
  • Gökhan Sarıkaya: Tebrikler Fenerbahçe ama çok basit goller yedik 43 6 Yanıtla
  • Sabri İnce: Lugano gibi takıma dört atıp üç yiyorsan ,bu turu geçsen de ilerisi sıkıntı. umarım yanılırım. 33 7 Yanıtla
  • Alpi: Fenerbahçe mükemmel oynadı helal 12 26 Yanıtla
  • Volkan null: Avrupa fatihi 11 26 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Acil kaleci lazim . Defans berbat çok basit goller. Luganodan 3 gol yiyorsan gelecek takim kevgire çevirir 24 4 Yanıtla
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