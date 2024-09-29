Kanarya yara sardı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kanarya yara sardı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 yendi

Geniş Video İzle

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin Edin Dzeko ile bulduğu bir gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Bu kararın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun verdiği tepki ise maça damga vurdu.

29.09.2024 20:52  Güncelleme: 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertli takım, geçen hafta ezeli rakibi Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin yaralarını sardı.

SZYMANSKI BOMBOŞ KALEYE KAÇIRDI

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının 2. dakikasında Sebastian Szymanski ile müthiş bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanattan gelen ortada Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu sektirdi. Antalyaspor savunmasından da seken top direkten geri döndü. Szymanski, direkten dönen topu tamamlamak için pozisyon aldı ve boş kaleye vurma fırsatı yakaladı ama top ayağına dolanınca vuruş yapamadı.

Kanarya yara sardı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 yendi

ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ, GEÇMEDİ Mİ?

Antalyaspor savunması yetişmesine karşın yerdeki Szymanski, son bir hamleyle topa bir kez daha vurdu, filelere doğru giden topu Veysel Sarı çevirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu pozisyonda topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulundu. Hakem Cihan Aydın, pozisyon için VAR incelemesini bekledikten sonra oyunu devam ettirdi.

Kanarya yara sardı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 yendi

GALİBİYET GOLÜ TADIC'TEN

Fenerbahçe, aradığı golü 63. dakikada buldu. Fred Antalyaspor'un atağa çıkarken kaybettiği topu Dusan Tadic ile buluşturdu. ceza sahasına yaptığı koşunun ardından kale ağzında vuruşunu yapan Tadic, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Kanarya yara sardı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 yendi

DZEKO'NUN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Kanarya'nın 77. dakikada bulduğu bir gol ise ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Tadic'in Dzeko'ya attığı yerden pasta Boşnak golcü sol çarprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ama yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Kanarya yara sardı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 yendi

MOURINHO'DAN OLAY TEPKİ

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Edin Dzeko'nun ofsayt nedeniyle iptal edilen golün ardından eşi benzeri görülmemiş bir hareket yaptı. Mourinho, ofsayt kararı sonrası laptopunu yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koydu. Portekizli teknik adam, bu hamle sonrası sarı kart gördü.

THALISSON KENDİ KALESİNE ATTI

Fenerbahçe, 81. dakikada bir gol daha attı. Szymanski'den sol tarafta topu alan Kostic, ceza sahasına ortasını yaptı. Oyuna sonradan giren En Nesyri'nin yükseldği topta Antalyaspor savunmasında Thallison'un yüzüne çarparak ağlarla buluştu. Bu golle birlikte fark 2'ye çıktı.

3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu. Geçen hafta ezeli rakibi Galatasaray'a sahasında 3-1 yenilen sarı-lacivertli takım, bu galibiyetle moral buldu. Bu sonuçla puanını 16'ya yükselten Mourinho'nun öğrencileri, 2. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

Kanarya yara sardı! Fenerbahçe, Antalyaspor\'u 2-0 yendi

Sebastian Szymanski, Trendyol Süper Lig, Alex De Souza, Jose Mourinho, Dusan Tadic, Antalyaspor, Fenerbahçe, Edin Dzeko, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanarya yara sardı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser:
    Bu aralar fenerbahçe ve 5sarayın rakiplerinin oyuncuları nedense kaleleri şaşırıp kendi kalelerine goller atar oldu ne garip 8 37 Yanıtla
    Taner Barker:
    5taşlılar hala nasıl yorum yapabiliyor sokağa çıkacak yüzünüz yok 1 0
    kamer tekeş:
    bidon ferhat 1 0
    Öner ÖNKOL:
    şampiyon olamayacağını anladın ortaya abuk subuk olaylar atma 1 0
  • sudem meliss:
    Antalyaspor kıyak geçti dediğim Gibi Alex var çünkü 13 15 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Antalyaspor maçın başından beri bitsede gitsek havasında oynadı tribünler desen boş olsa daha iyidi zevksiz tatsız bi maçtı. 21 5 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    5iktaş olsa kiralık oyuncusuyla penaltı yaptırıp maçı kolayca oynamadan alırdı 16 9 Yanıtla
    VillaUmut:
    Her seferinde nasıl hurda yorumlar ama.. maşallah nazar değmesin :) 1 0
  • Murat:
    Ali Koç ne zaman istifa edeceksin.? 12 2 Yanıtla
  • Mustafa bulut:
    fenerbahçe bu futbolla taraftarı tatmin etmiyor 1 0 olsun bizim olsunla fazla gitmez fenerbahçe nin acil toparlanması lazım yoksa şampiyon olması mümkün değil bu futbolla 13 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 05:53:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kanarya yara sardı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement