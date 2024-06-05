Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, Suudi Arabistan ekipleri tarafından izleniyor. Başarılı futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu.
Henüz ismi açıklanmayan iki Suudi Arabistan ekibinin yıldız futbolcuya talip olduğu ve Beşiktaş'a teklifte bulunabilecekleri öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 45 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.
Son Dakika › Spor › Kancayı attılar! Gedson Fernandes, Suudi Arabistan yolcusu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)