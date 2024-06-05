Kancayı attılar! Gedson Fernandes, Suudi Arabistan yolcusu - Son Dakika
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Kancayı attılar! Gedson Fernandes, Suudi Arabistan yolcusu

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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, Suudi Arabistan ekipleri tarafından takip ediliyor. Henüz ismi açıklanmayan iki Suudi Arabistan ekibinin Fernandes'e talip olduğu ve Beşiktaş'a teklifte bulunabilecekleri belirtildi.

05.06.2024 11:14
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Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, Suudi Arabistan ekipleri tarafından izleniyor. Başarılı futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu.

RADARA ALDILAR

Henüz ismi açıklanmayan iki Suudi Arabistan ekibinin yıldız futbolcuya talip olduğu ve Beşiktaş'a teklifte bulunabilecekleri öğrenildi.

Kancayı attılar! Gedson Fernandes, Suudi Arabistan yolcusu

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 45 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

Kancayı attılar! Gedson Fernandes, Suudi Arabistan yolcusu

Gedson Fernandes, Suudi Arabistan, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kancayı attılar! Gedson Fernandes, Suudi Arabistan yolcusu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan Sahin: gidebilir taliska gelirse tabiki 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kancayı attılar! Gedson Fernandes, Suudi Arabistan yolcusu - Son Dakika
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