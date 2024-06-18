Kanlar içinde yerde kaldı! Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
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Spor

Kanlar içinde yerde kaldı! Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi

Kanlar içinde yerde kaldı! Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi

Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı 1-0 mağlup ettikleri maçta yürekleri ağza getiren bir sakatlık yaşadı. Avusturyalı Danso ile kafa kafaya çarpışan ve kanlar içinde yerde kalan Mbappe'nin burnu kırıldı. Sakatlığın ardından oyuna devam edemeyen 25 yaşındaki futbolcu, kalan maçlarda maskeyle sahada olacak.

18.06.2024 00:46
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Fransa, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında Avusturya'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Öte yandan takımın yıldızı Kylian Mbappe, karşılaşmanın son bölümünde talihsiz bir sakatlık yaşadı.

DANSO İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Fransa'da Antoine Griezmann'ın 85. dakikada kullandığı serbest vuruşta topa hamle yapan Kylian Mbappe, Avusturyalı futbolcu Danso ile çarpıştı. 25 yaşındaki oyuncu, çarpışmanın etkisiyle yerden kalkamadı. Hakem Manzano'nun talebiyle milli takım doktorları saha içinde Mbappe'nin tedavisini yaptı.

Kanlar içinde yerde kaldı! Mbappe, yürekleri ağza getirdi

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Burnu kanayan ve forması kanla kaplanan Mbappe, tedavisi yapılsa da oyuna devam edemedi. Yıldız isim, 90. dakikada yerini Olivier Giroud'a bırakmak zorunda kaldı.

Kanlar içinde yerde kaldı! Mbappe, yürekleri ağza getirdi

BURNU KIRILDI

Fransız basınından TF1'in haberine göre, Danso ile çarpıştıktan sonra kanlar içerisinde yerde kalan Kylian Mbappe'nin burnunda kırık tespit edildi.

MASKEYLE OYNAYACAK

Yaşanan bu olayın ardından Fransız yıldızın kalan maçlarda forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu. AS gazetesinin haberine göre Mbappe, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamaya devam etmek istiyor. Golcü futbolcu, kalan maçlarda maske takacak.

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Son Dakika Spor Kanlar içinde yerde kaldı! Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

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