Kante Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı! Her gören bacağındaki detaya takıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kante Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı! Her gören bacağındaki detaya takıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Kante Fenerbahçe\'de ilk antrenmanına çıktı! Her gören bacağındaki detaya takıldı
05.02.2026 15:20  Güncelleme: 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kante Fenerbahçe\'de ilk antrenmanına çıktı! Her gören bacağındaki detaya takıldı
Haber Videosu

Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıkan N'Golo Kante'nin bacak kasındaki ''A'' harfi şeklindeki çizgiler dikkat çekerken, yıldız futbolcunun fit görüntüsü taraftarlardan tam not aldı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi N'Golo Kante, Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı. Tecrübeli orta sahanın çalışmadaki görüntüleri kısa sürede gündem olurken, dikkat çeken bir detay futbolseverlerin gözünden kaçmadı.

BACAK KASINDAKİ "A" HARFİ DİKKAT ÇEKTİ

Antrenman sırasında Kante'nin bacak kasında "A" harfi şeklinde oluşan çizgiler kameralara yansıdı. Bu görüntü sosyal medyada hızla yayılırken, birçok taraftar detayın anlamını merak etti. Futbolseverler, söz konusu izlerin yoğun kas çalışmasına bağlı olarak oluştuğunu yorumladı.

TARAFTARLARDAN YORUM YAĞDI

Kante'nin ilk günden fiziksel olarak hazır görüntü vermesi Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken, bacağındaki izler için "Detaylara takılan bir profesyonel", "Disiplini ilk günden belli" şeklinde yorumlar yapıldı.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kante Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı! Her gören bacağındaki detaya takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mö19720202 Mö19720202:
    NERDE NET BİR SANTROFOR ALINACAKTI BU KADAR KALİTELİ TAKMIN GOLCÜSÜ OLMAZMI YAW.. 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:09:13. #7.11#
SON DAKİKA: Kante Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı! Her gören bacağındaki detaya takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.