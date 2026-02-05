Kante Fenerbahçe\'de ilk antrenmanına çıktı! Her gören bacağındaki detaya takıldı

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi N'Golo Kante, Fenerbahçe formasıyla ilk antrenmanına çıktı. Tecrübeli orta sahanın çalışmadaki görüntüleri kısa sürede gündem olurken, dikkat çeken bir detay futbolseverlerin gözünden kaçmadı.
Antrenman sırasında Kante'nin bacak kasında "A" harfi şeklinde oluşan çizgiler kameralara yansıdı. Bu görüntü sosyal medyada hızla yayılırken, birçok taraftar detayın anlamını merak etti. Futbolseverler, söz konusu izlerin yoğun kas çalışmasına bağlı olarak oluştuğunu yorumladı.
Kante'nin ilk günden fiziksel olarak hazır görüntü vermesi Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken, bacağındaki izler için "Detaylara takılan bir profesyonel", "Disiplini ilk günden belli" şeklinde yorumlar yapıldı.
