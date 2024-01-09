 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı

Süper Lig'in erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u Rashica, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy'un (2) attığı gollerle 4-0 yendi.

Kara Kartal\'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor\'u deplasmanda dağıttı
09.01.2024 - 21:50,  Güncelleme: 21:54
Abone Ol

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Çaykur Rizespor'la deplasmanda kozlarını paylaştı.

RASHICA PERDEYİ AÇTI

Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, henüz 4. dakikada yıldız futbolcu Rashica'nın uzaklardan attığı mükemmel golle 1-0 öne geçti.

Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 yendi

RİZE ATTI VAR'DAN DÖNDÜ

Beşiktaş'ın golüne Rizespor'dan yanıt 28. dakikada Adolfo Gaich'den geldi. Fakat gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Karar ofsayt.

Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 yendi

SEMİH SAHNEDE

İlk yarının son anlarında sahneye çıkan 18 yaşındaki yıldız futbolcu Semih Kılıçsoy'dan harika bir gol geldi ve Beşiktaş 2-0 öne geçti.

Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 yendi

YİNE SEMİH

Yıldız futbolcu Semih ikinci yarının hemen başında 47. dakikada yine mükemmel bir gol atarak takımını 3-0 öne geçirdi.

Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 yendi

CENK TOSUN FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin 78. dakikasında Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Cenk Tosun sahneye çıktı. Ve durumu 4-0 yaptı. Mücadelede başka gol olmadı, Kara Kartal 3 puanı hanesine yazdırdı.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı - Son Dakika


22:39
TOGG'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri TOGG'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri
22:24
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:50
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
21:30
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol
21:03
11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü 11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü
20:27
Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12
Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:45
New York'ta sinagogun altındaki gizli tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek arabası infial yarattı New York'ta sinagogun altındaki gizli tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek arabası infial yarattı

Son Dakika
22:39 TOGG'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri
22:24 Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:50 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
21:30 Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol
21:03 11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü
20:27 Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12 Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:45 New York'ta sinagogun altındaki gizli tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek arabası infial yarattı
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03 İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 22:50:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement