Kara Kartal\'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor\'u deplasmanda dağıttı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Çaykur Rizespor'la deplasmanda kozlarını paylaştı.

RASHICA PERDEYİ AÇTI

Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, henüz 4. dakikada yıldız futbolcu Rashica'nın uzaklardan attığı mükemmel golle 1-0 öne geçti.

RİZE ATTI VAR'DAN DÖNDÜ

Beşiktaş'ın golüne Rizespor'dan yanıt 28. dakikada Adolfo Gaich'den geldi. Fakat gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Karar ofsayt.

SEMİH SAHNEDE

İlk yarının son anlarında sahneye çıkan 18 yaşındaki yıldız futbolcu Semih Kılıçsoy'dan harika bir gol geldi ve Beşiktaş 2-0 öne geçti.

YİNE SEMİH

Yıldız futbolcu Semih ikinci yarının hemen başında 47. dakikada yine mükemmel bir gol atarak takımını 3-0 öne geçirdi.

CENK TOSUN FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin 78. dakikasında Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Cenk Tosun sahneye çıktı. Ve durumu 4-0 yaptı. Mücadelede başka gol olmadı, Kara Kartal 3 puanı hanesine yazdırdı.