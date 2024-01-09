Kara Kartal\'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor\'u deplasmanda dağıttı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Çaykur Rizespor'la deplasmanda kozlarını paylaştı.
Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, henüz 4. dakikada yıldız futbolcu Rashica'nın uzaklardan attığı mükemmel golle 1-0 öne geçti.
Beşiktaş'ın golüne Rizespor'dan yanıt 28. dakikada Adolfo Gaich'den geldi. Fakat gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Karar ofsayt.
İlk yarının son anlarında sahneye çıkan 18 yaşındaki yıldız futbolcu Semih Kılıçsoy'dan harika bir gol geldi ve Beşiktaş 2-0 öne geçti.
Yıldız futbolcu Semih ikinci yarının hemen başında 47. dakikada yine mükemmel bir gol atarak takımını 3-0 öne geçirdi.
Mücadelenin 78. dakikasında Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Cenk Tosun sahneye çıktı. Ve durumu 4-0 yaptı. Mücadelede başka gol olmadı, Kara Kartal 3 puanı hanesine yazdırdı.
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