Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük\'ü rahat yendi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

FERNANDO SANTOS İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ta Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra hafta başında sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam, ilk sınavını Fatih Karagümrük karşısında verdi.

İLK YARI GOL ÇIKMADI

Tempo seviyesi yüksek mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

SEMİH PERDEYİ AÇTI

Maçın 62. dakikasında Beşiktaş'ın son maçlarına damga vuran yıldız futbolcu Semih Kılıçsoy sahneye çıktı. Genç Semih attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Genç yetenek siyah-beyazlı formayla son 4 Süper Lig maçında 5. golünü kaydetti.

RASHICA 2 YAPTI

Semih'in golünün ardından baskısıyı sürdüren Beşiktaş bu kez de 65. dakikada Rashica ile farkı ikiye çıkardı.

GEDSON FİŞİ ÇEKTİ

Maçın son anlarında sahneye çıkan Gedson Fernandes durumu 3-0'a getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.