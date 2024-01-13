Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük\'ü rahat yendi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Beşiktaş'ta Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra hafta başında sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam, ilk sınavını Fatih Karagümrük karşısında verdi.
Tempo seviyesi yüksek mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
Maçın 62. dakikasında Beşiktaş'ın son maçlarına damga vuran yıldız futbolcu Semih Kılıçsoy sahneye çıktı. Genç Semih attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Genç yetenek siyah-beyazlı formayla son 4 Süper Lig maçında 5. golünü kaydetti.
Semih'in golünün ardından baskısıyı sürdüren Beşiktaş bu kez de 65. dakikada Rashica ile farkı ikiye çıkardı.
Maçın son anlarında sahneye çıkan Gedson Fernandes durumu 3-0'a getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.
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