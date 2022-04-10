Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor - Son Dakika
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Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor

10.04.2022 20:50
Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor

Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor.

Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor.

5000 Evler Sahası'nda oynanan 3.hafta maçlarıyla play-off mücadelesi devam ederken karşılaşmalara ilgi oldukça yoğundu.

Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nde Bölgesel Amatör Lig' e (BAL) yükselmek için oynanan play-off maçları sürüyor. Bugün oynanan mücadelelerde Adatepe Dökecekspor, Karabük Demirspor'u 6-0 ile geçerken Safranboluspor, Bulakspor'u 4-0 ile geçti. Günün son karşılaşmasında ise Karabük 1937 SK ile Kapullu FK 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçlarla beraber play-off grubunda puan kaybı yaşamayan tek takım Adatepe Dökecekspor oldu. Play-off heyecanı 13 Nisan ve 17 Nisan'da oynanacak maçlarla son bulacak ve Karabük'ü BAL Ligi'nde temsil edecek takım belli olacak.

Gündüz saatlerinde başlayıp akşama kadar süren mücadelelere ise futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Bir tribün düzeni olmasa da vatandaşlar kamp sandalyelerine ve kartonlara oturarak mücadeleleri takip etti. - KARABÜK

Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor
Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor
Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor
Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor
Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor
Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor

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Cengiz Ünal, Amatör Lig, Play Off, Karabük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor - Son Dakika
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