Karacabey Belediyespor - Kırklarelispor: 3-1

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Hakan Ergin (xx), Özgür Fatih Kalaycı (xx), Yusuf Susuz (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel (xxx) - Hasan Güleryüz (xx), İlyas (xx) (Dk.59 Ömer Gümüş ), Alper (xx) (Dk.88 Abdullah), Taşkın (xx), Gökhan (xx), Onur (xxx), Temel (xx), Berk Ali (xx) (Dk.90 Eren), Sadık Arda (xx), Ömer (x) (Dk.46 Arda)KIRKLARELİSPOR: Umut (x) - Serkan (x), İbrahim (x), Emre (x) (Dk.67 Kubilay), Murat (xx), Arda Hilmi (x), Mert (x) (Dk.25 Emre) (Dk.68 İsmail), Ersel (x) (Dk.87 Hakan), Davut (x), Bahadır (x), Berkan (x) (Dk.87 Fatih)GOLLER: Dk.14 Onur, Dk.35 Berk, Dk.52 Arda (P) ( Karacabey Belediyespor) Dk.57 Ersel ( Kırklarelispor )SARI KARTLAR: Ömer Çetinbaş, Taşkın, Alper (Karacabey Belediyespor) Emre, Arda, Berkan, Fatih, Murat, Kubilay (Kırklarelispor)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'u 3-1 mağlup etti.

5'inci dakikada Gökhan'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Umut son anda parmaklarının ucuyla dokunarak topu kornere çeldi.10'uncu dakikada Ömer'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.14'üncü dakikada İlyas'ın kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Onur yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-035'inci dakikada Ömer'in pasıyla topla buluşan Berk kaleci Umut'u çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 2-038'inci dakikada Emre'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.41'inci dakikada Arda'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Ömer'in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.43'üncü dakikada kullanılan korner vuruşunda topla buluşan Murat'ın vuruşu sonucunda top direğe çarparak dışarı çıktı.45'inci dakikada Serkan'ın vuruşunda kaleci Veysel topa dokunarak ceza sahasına çeldi.45'inci dakikada Ersel'in vuruşunda top kaleci Veysel'de kaldı.52'nci dakikada Karacabey Belediyespor atağında Arda Kırklarelispor oyuncusu Arda Hilmi tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Arda topu ağlara gönderdi: 3-057'nci dakikada Kırklarelispor atağında Ersel topu filelere gönderdi: 3-183'üncü dakikada Berk'in vuruşunda top kaleci Umut'ta kaldı.

Mücadele sonucunda Karacabey Belediyespor, Kırklarelispor 'u 3-1 mağlup etti.