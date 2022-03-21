Karacabey'de 7'den 70'e herkesin spora ilgisi artıyor - Son Dakika
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Karacabey'de 7'den 70'e herkesin spora ilgisi artıyor

21.03.2022 09:42
Karacabey'de 7'den 70'e herkesin spora ilgisi artıyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Belediyespor Kız Basketbol ve Voleybol Takımı ile işitme engellilerden oluşan Badminton Takımı sporcularını ağırladı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Belediye spor Kız Basketbol ve Voleybol Takımı ile işitme engellilerden oluşan Badminton Takımı sporcularını ağırladı. Başkan Özkan, ilçede 7'den 77'e herkesin spora günden güne daha çok ilgi duyduğunu belirterek, sporcuların elde ettiği başarılarla da gururlandıklarını söyledi.

Karacabey, sporun her alanında elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye İşletme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonasında Minik Kızlarda Nezaket Gökhan Türkiye 3.sü olurken, Yıldız Çift Erkeklerde de Mustafa Demirci Türkiye 3.lüğü kazandı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Belediyespor Kız Basketbol ve Voleybol Takımı ile işitme engellilerden oluşan Badminton Takımı sporcularını ağırladı. Antrenörleri Niyazi Civelekoğlu desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Ali Özkan'a teşekkür ederken, sporcuları ve ailesini de bir kez daha tebrik etti. Belediye Başkanı Ali Özkan, Badminton Milli Takım Kampının da 4-15 Nisan tarihlerinde Karacabey'de yapılacağını belirterek, bu anlamda ilçenin yeni bir spor dalıyla anılmasından ve bunda önemli bir konuma gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Başkan Özkan, Karacabey Belediyespor Genç Kız Voleybol Takımı ile U12 ve U14 Kız Basketbol Takımı sporcuları ile eğitmenleri Burak Ünal ve Yakup Özden'le de görüştü. Ziyarette basketbol takımı hakkında bilgi veren Antrenör Yakup Özden, " Bursa'da oynanan müsabakalarda takımımız 3. oldu. Konya'da çeyrek final oynamaya hak kazandık. Şampiyon olamadık. Ama takımımız daha yeni kuruldu ve ilk sezonunda önemli bir yere ulaştık. Seneye ilçemize güzel başarılarla döneceğimize eminiz" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan görüşmelerde sporcularla tek tek sohbet ederken, "Derslerinizi de ihmal etmeden sporla olan münasebetinizi sürdürün. Sizleri bu anlamda her zaman destekliyoruz. Bizler göreve geldiğimizde ilçemizdeki lisanslı sporcu sayısı yüzlerle ifade ediliyorken, bugün lisanslı sporcu sayımız binlerle ifade ediliyor. Bunun yanında, 10 binin üzerinde sporcu da bu kurduğumuz takımlardan aktif olarak faydalanıyor. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. - BURSA

Karacabey'de 7'den 70'e herkesin spora ilgisi artıyor
Karacabey'de 7'den 70'e herkesin spora ilgisi artıyor
Karacabey'de 7'den 70'e herkesin spora ilgisi artıyor
Karacabey'de 7'den 70'e herkesin spora ilgisi artıyor

YORUMLAR
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basketbol, Badminton, Ali Özkan, Karacabey, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karacabey'de 7'den 70'e herkesin spora ilgisi artıyor - Son Dakika


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