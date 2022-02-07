Karacabeyli sporculardan Bursa Wushu Şampiyonasında üstün başarı

Karacabey Gençlik Spor Kulübü sporcuları, Bursa'da gerçekleştirilen Wushu Şampiyonasında 13 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Gençlik Spor Kulübü sporcuları ile Kulüp Antrenörü Ömer Gönültaş ve Kulüp Temsilcisi Halit Şahin, Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret ederek, Antalya'da gerçekleşecek Türkiye Şampiyonası öncesi kendisiyle bir araya geldi. Halit Şahin ziyarette yaptığı açıklamada, Bursa'daki şampiyonadan başarı ile dönerek Karacabey'i en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtirken, Türkiye Şampiyonası'ndan da aynı başarıyı alarak ilçeye yeni başarılar katmayı hedeflediklerini söyledi. Şahin, Karacabey'de son yıllarda spor alanında ciddi çalışmalar yapıldığının ve Karacabey Belediyesi'nin de buna önemli katkı sağladığının altını çizerek, spor için yapılan yatırımlardan dolayı Başkan Özkan'a teşekkür etti.

Sporcuları başarısından dolayı tebrik eden Başkan Ali Özkan, ilçede 7'den 77'ye spora ilgi duyan herkesi önemsediklerini belirterek, "İcraatımızda buna özen gösteriyoruz. Karacabeyli sporcularımızın başarısı da hepimizi mutlu ediyor. Yaptığımız yeni projelerde de sporun oldukça geniş bir yeri var. Sporu teşvik eden kuruluşları da destekliyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren farklı kulüplerle olan diyaloğumuz ve desteğimiz bu zamana dek olduğu gibi bundan sonra da sürecek" dedi.

Öte yandan, Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası'na Karacabey Gençlik Spor Kulübü 8 sporcu ile katılırken, karşılaşmaların bir hafta sürmesi bekleniyor. - BURSA