Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı - Son Dakika
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Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı

Karadağ\'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi\'ne yükselme şansını play-offa bıraktı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ'a deplasmanda 3-1 yenildi. Karşılaşmaya lider çıkan ay-yıldızlılar, Galler'in İzlanda'yı yenmesiyle grubu ikinci sırada tamamladı. Milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

20.11.2024 00:40
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ ile kozlarını paylaştı. Kazandığı takdirde A Ligi'ne direkt yükselecek olan ay-yıldızlılar, rakibine 3-1 mağlup olarak üst lige yükselme şansını play-offa bıraktı.

EMİRHAN İLK KEZ 11'DE

A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan Topçu, ilk kez ilk 11'de yer aldı. Emirhan, Türkiye'nin, Galler ile oynadığı mücadelenin son dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez A Milli Takım formasını giymişti. Öte yandan ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Yasin Özcan maç kadrosuna da girdi.

Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı

SAHA ZEMİNİ TARLAYI ANDIRDI

Karadağ-Türkiye maçının oynandığı Niksic Şehir Stadı'nın kötü zemini futbolcuları oldukça zorladı. Kötü saha zemini, yağışın da etkisiyle iyice ağırlaştı. Futbolcular bozuk zeminde bazen seken, bazen de takılan topu kontrol etmekte zorlandı. UEFA ilk olarak Karadağ-Türkiye maçının Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacağını açıklamış ancak bu stadın bozuk zemini gerekçe gösterilerek karşılaşma Niksic Şehir Stadı'na alınmıştı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı'nı, Karadağ ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar yalnız bırakmadı. Beş bin kişi kapasiteli Niksic Şehir Stadı'nda Türk taraftarlar kendilerinde ayrılan yeri tamamen doldurdu. Karadağ tribünlerinden bilet alan taraftarların ise stadyuma girişine izin verilmedi.

Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı

EV SAHİBİNİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

20. dakikada Karadağ savunmasından atılan topa Krstovic koşusunu yaptı. Topa yetişen Karadağlı oyuncu, ceza alanı dışına çıkan Mert'i geçip ceza alanına girdi. Krstovic penaltı noktasına doğru çıkarttığı topu Jovetic ile buluşturdu. Jovetic, tek vuruş ile topu ağlarımıza gönderdi. Yardımcı hakem Krstovic'in pozisyonu için ofsayt bayrağını kaldırdı.

KARADAĞ DENGEYİ BOZDU

Karadağ, uzun süre 0-0 eşitlikle devam eden karşılaşmanın 29. dakikasında 1-0 öne geçti. Krstovic ile öne geçiyor. Tuci, gönderdiği uzun pasla sağ kanattan savunma arkasına koşu yapan Nikola Krstovic'i topla buluşturdu. Topu alıp ceza alanımıza giren Krstovic, çaprazdan yaptığı vuruşta topu ağlarımıza yolladı.

KENAN İLE BERABERLİĞİ YAKALADIK

Ay-yıldızlılar, bu gole 37. dakikada Kenan Yıldız ile karşılık verdi. Orkun Kökçü'nün son çizgiden içeri çevirdiği topla penaltı noktasının solunda buluşan Kenan, düzgün bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı ve skora denge geldi.

Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı

KRSTOVIC YİNE ATTI

Ev sahibi takımda ilk golü atan Nikola Krstovic, ilk yarının son dakikasında bir kez daha sahneye çıktı. Krstovic, sağ ayağının üstü ile ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert bir vuruş yaptı. Mert Günok'un üzerinden geçen meşin yuvarlak ağlarımıza gitti ve skor 2-1'e geldi. Bu gol, ilk 45 dakikanın skorunu da belirlemiş oldu.

İKİNCİ YARIDA HAT-TRICK YAPTI

Milli Takımımız, ikinci 45 dakikada gol için bastırırken Karadağ, Nikola Krstovic ile skoru 3-1'e getirdi. Gasevic'in sol kanattan kestiği ortaya penaltı noktasında kafa vuruşu yapan 24 yaşındaki forvet, topu filelere yollayarak kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti. Bu gol, karşılaşmanın da skorunu belirledi.

Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı

A LİGİ PLAY-OFFA KALDI

Türkiye, bu sonuçla birlikte son haftaya 11 puanla lider girdiği 4. grubu ikinci sırada tamamladı. grubun lideri ise sahasında İzlanda'yı 4-1 yenerek puanını 12'ye yükselten Galler oldu ve A Ligi'ne direkt yükseldi. Ay-yıldızlılar ise A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Millilerin rakibi, A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlardan birisi olacak.

PUAN DURUMU

1- Galler: 12 puan/+5 averaj

2- Türkiye: 11 puan/ +3 averaj

3- İzlanda: 7 puan/ -3 averaj

4- Karadağ: 3 puan/-5 averaj

MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

A Milli Takımımız yer alacağı play-off maçları 20- 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. play-off'taki muhtemel 4 rakibimiz şu şekilde:

  • İskoçya
  • Macaristan
  • Sırbistan
  • Belçika


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Son Dakika Spor Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (44)

  • Ankaragüçlüyüz:
    çarşıpazarılıkoğlanlardan küçük ağlak takımdan topçu almayın la! loser bunlar mertle emirhan maçı verdi yazık tüm emeklere. Ankaragücü gibi delikanlı kulüp topçuları gerekli bize. 84 5 Yanıtla
  • ismail Kara:
    saha patates tarlasi rezillik FIFA buna nasi izin veriyor Türkiye'de olsa iptal ederler birde bize ceza verirler 69 1 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu:
    Geçen hafta Kayseri’deki Galler maçında penaltıyı kaçırırsan olacağı bu, çok yanlış bir 11 ile çıkıldı, Emirhan ilk 11 oyuncusu mu, ayrıca rakibi de küçümsersen böyle takadı da yersin işte 67 2 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Ferhat eser gibi canabetVarken Türkiye de bizden bi şey olmaz Ferhat eser oE vatandaşlığı iptal edilsin 59 4 Yanıtla
  • Efe:
    karadağa 3-1 yenilen takım şampiyon mu olacak. montelloyu gönderin de ismail kartalı alın forvetsiz takımla oynuyor mahsus yapar gibi 55 5 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    çare belli. iç saha maçları ANKARAda oynanmalı. maça delikanlı Ankaragücü taraftarı alınmalı, deplasmana götürülmeli! küçük eziktaşlı takımlardan topçu asla alınmamalı huzur bozan ağlaklar kalitesizler 43 3 Yanıtla
  • ismail:
    sen gel 300 milyon Euro'luk kadronla çık 15 milyon Euro'luk takıma yenil rezil kepaze ol ya arkadaş ilk düdükten son düdüğe kadar hiç hareketlenme olmazmı ya neyse olan oldu ha bunarada bizim süper amatörde mücadele eden ilçemizin stadı Karabağ stadindan daha konforlu 40 1 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    Rezillik diz boyu 34 1 Yanıtla
  • Alpi:
    8taşlı lar oynadı ne oldu sonuç ortada !!!! Kova kaleci 32 0 Yanıtla
  • Behzat:
    montellanin aklı Roma'da. 26 1 Yanıtla
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