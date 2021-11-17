Karadağ-Türkiye maçının ardından

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Türkiye'ye 2-1 mağlup olan Karadağ'ın teknik direktörü Miodrag Radulovic, istedikleri futbolu ortaya koyamadıklarını söyledi.

Podgorica Şehir Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Radulovic, "İyi bir maç oldu. Hollanda'nın ardından üst üste iki iyi maç oynayamadık. Sorunlarımız vardı. Yorgun olan ve yeni tip koronavirüse yakalanan oyuncularımız vardı. Son Avrupa Şampiyonası'na katılan güçlü bir Türkiye karşımızdaydı. İstediğimiz gibi oynayamadık. Türk Milli Takımı'nı İstanbul'daki maça göre çok daha iyi ve disiplinli gördüm. Türk Milli Takımı'na karşı bu mücadeleden çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Sahada zaman zaman basit hatalar yaptıklarını aktaran Karadağ Teknik Direktörü şöyle konuştu:

"Golü erken bulduk. İlk yediğimiz golde ise çok basit hata yaptık. Türkiye gibi yetenekli oyuncuları olan bir takım, böyle bir hatayı affetmezdi. Sekiz iyi oyuncum yoktu. Çizgiden bir topumuzu çıkardılar. Bu mağlubiyet için çok üzgünüm. Yaşadığımız aksiliklere rağmen bu grupta 12 puan bizim için iyiydi. Grup kuraları çekildiğinde de Hollanda ve Türkiye'nin favori olduğunu düşünüyordum. Genç oyuncularımız çok yetenekli. Futbolda iyi bir geleceğimiz var."